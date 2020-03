Coronavírus: O dia em revista

Há mais um caso confirmado de COVID-19 na Praia. A partir das 24h de hoje, Cabo Verde “entra” em Situação de risco de Calamidade. E parece cada vez mais perto a Declaração do Estado de Emergência...

O teste à esposa do cidadão nacional, de 43, residente na Praia, que foi diagnosticado com coronavírus, também teve resultado positivo. A senhora é, assim, o quinto caso confirmado em Cabo Verde e o primeiro de contágio local.

A mulher não estava em quarentena.

Dos 11 casos suspeitos anunciados hoje de manhã (e onde ela também se inclui), há já o resultado de mais dois testes. Ambos negativos. Amanhã deverão ser conhecidos os restantes.

Esta manhã, Cabo Verde passou do nível de Contingência da Protecção Civil para situação de risco de calamidade. Na prática isto significa que as medidas restritivas para fazer face à pandemia de COVID-19 vão endurecer. De 27de Março a 17 de Abril, não haverá movimento de pessoas entre as ilhas. São também “encerrados todos os serviços e empresas públicas, em todo o território nacional”, mantendo-se apenas os serviços mínimos. Pode ler as outras medidas aqui.

E, muito em breve, Cabo Verde poderá elevar ainda mais o nível/status... O primeiro-ministro já se encontrou com o Presidente da República, a declaração de Estado de Emergência esteve sobre a mesa, e o chefe do governo já manifestou o seu apoio, caso o chefe de Estado assim decida.

As movimentações todas que estão a ocorrer no palácio presidencial – e que pode ver aqui – indicam que esse é um passo que está a ser levado em elevada consideração.

Amanhã actualizaremos...

Covid-19 no Mundo

O Senado americano aprovou um acordo sobre um plano federal de dois trilhões de dólares para aliviar as consequências da pandemia do coronavírus na economia do país. É o maior pacote de resgate económico da era Moderna, relata a VOA.

Em Cabo Verde começam-se a deter pessoas por não respeitarem as medidas restritiva para combater as infecções por coronavírus. Já foram detidas 11 pessoas na Assomada e há relatos de detenções também na Boa Vista. O fenómeno de incumprimento porém acontece em todo o mundo. Na França foram já emitidas 100.000 multas a pessoas que quebraram as regras de distanciamento social. (NYT)

A OMS mandou hoje uma mensagem de esperança para África. É que apesar da evolução da doença no continente ser "muito dramática", em muitos países ainda não há contágio local. A perspectiva optimista é da diretora regional para África da Organização Mundial de Saúde (OMS), Matshidiso Moeti, citada pela Lusa.

Números

Mais de meio milhão de infectados... Até às 17h desta quinta-feira, contabilizavam-se 509.524 casos de infecção em todo o mundo (452.285, ontem), 122.228 dos quais recuperados (113.094, ontem). O número de mortes é 23.004 (20.494, ontem).

Informação útil

A perda de olfacto (anosmia) tem sido relatada por vários pacientes diagnosticados com COVID-19, em todo o mundo. Muitos referem inclusive que foi o primeiro sintoma da doença que sentiram. Na Coreia do Sul, por exemplo, 30% dos pacientes apresentaram a perda de olfato como “principal sintoma em casos de alguma forma leves”.

Há já vários estudos científicos sobre o tema que mostram, que a ausência do olfacto, bem como do paladar (disgeusia), de facto pode ocorrer e terá a ver com a forma como o coronavírus atinge o cérebro. Ou seja, tudo aponta que o vírus também pode invadir o sistema nervoso central.

A própria Academia Americana de Otorrinolaringologia, já propôs, entretanto, “que esses sintomas sejam adicionados à lista de ferramentas de triagem para a possível infeção por Covid-19”.

Sugestão do Dia

