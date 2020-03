Governo apresenta site oficial do coronavírus

O Governo de Cabo Verde apresentou hoje, publicamente o site oficial do Coronavírus, que visa dar informação permanente e actualizada à população.

De acordo com o governo, "o site pretende ser mais um passo na constante melhoria da comunicação com a população sobre a evolução da epidemia em Cabo Verde".

Na página vão estar disponíveis conteúdos sobre a COVID-19, designadamente, os sintomas, o tratamento e as medidas a serem adoptadas para fazer face a este flagelo.

Segundo o Secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, neste site, que conta com o apoio do Instituto Nacional de Saúde (INSP), as pessoas podem colocar as suas perguntas sobre a COVID – 19.

“O site será o ponto em Cabo Verde de referência da informação sobre a COVID – 19. O site vai ter todo o tipo de informação e depois em breve, através da página Cabo Verde Digital, vamos ter um conjunto de funcionalidades e aplicações que os jovens põem ao serviço das pessoas”, indica.

Pedro Lopes avançou que em breve o site será melhorado: “podemos ter mais informações e vamos também lançar uma aplicação que terá apoio das Nações Unidas e do NOSI".

“Vamos dar várias informações para os cabo-verdianos e [mostrar] várias formas dos cabo-verdianos lidarem com a COVID – 19, em benefício do país. E através dessa aplicação teremos uma série de funcionalidades. Temos a linha verde, mas é importante ter um site com informação centralizada”, explica.

Conforme Pedro Lopes, com este site pretende-se também descongestionar os serviços telefónicos. “Sabemos que há muitas dúvidas e as pessoas estão com receio, mas o que queremos é que as pessoas tenham respostas às suas dúvidas no tempo certo, através de um click na sua casa”.

Consulte o site em : https://covid19.cv/