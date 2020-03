Twitter viu discurso de ódio contra chineses crescer 900%

A acompanhar o discurso de ódio estão uma série de hashtags para agregar os comentários.

Uma empresa especializada em medir a toxicidade das plataformas digitais, a L1ght, partilhou um relatório onde revela que o discurso de ódio contra a China e chineses teve um crescimento de 900%.

“As pessoas estão a passar mais e mais tempo online e portanto estão a ser expostos a cada vez mais discurso de ódio. Os instigadores de ódio estão provavelmente a usar o clima de incerteza e tensão para incentivar comportamento discriminatório e, de acordo com os nossos dados, abuso racista está ter como alvo os asiáticos. Os ‘tweets’ tóxicos estão a usar linguagem tóxica para acusar os asiáticos de transportarem o coronavírtus e acusar a origem asiática enquanto colectivo por disseminarem o vírus”, pode ler-se no relatório partilhado pelo The Next Web.

A acompanhar o discurso de ódio estão também uma série de hashtags criadas para criar esse efeito de discriminação.