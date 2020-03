Coronavírus: O dia em revista

Mais dois casos confirmados na Boa Vista, ilha em quarentena desde ontem. Apesar do isolamento obrigatório, há botes a sair da ilha das Dunas.

Um homem inglês, de 56 anos - que viajou com o cidadão inglês de 62 anos, primeiro caso da doença em Cabo Verde - e uma cidadã holandesa, de 60 anos, testaram positivo para COVID-19. Somam-se assim três casos, todos eles "importados" de infecção pelo novo coronavírus.

O Ministério da Administração Interna clarificou que o cidadão inglês que ontem foi identificado como primeiro caso de COVID-19 no país fez check-in Hotel Riu Karamboa imediatamente após a entrada na Boa Vista, não tendo estado em nenhuma outra ilha de Cabo Verde. (Veja também as respostas dadas aos jornalistas, na conferência de imprensa dos máximos responsáveis pela área da saúde, aqui.)

O cidadão inglês pode ter ficado circunscrito à Boa Vista. Mas tem havido circulação entre a ilha das Dunas e o resto do país, nomeadamente Santiago. Alguns botes terão saído após a proibição, outros depois. Fontes das forças de segurança disseram, hoje, ao Expresso das Ilhas que, pelo menos, um bote foi apreendido no Maio quando transportava pessoas vindas da Boa Vista violando a proibição imposta pelo Instituto Marítimo em Portuário. Leia mais, aqui.

Hoje, o delegado de Saúde de São Nicolau afirmou, por seu turno que o último registo de entrada de pessoas na ilha, por via marítima, provenientes da Boa Vista, data de 17 de Março, através da Cabo Verde Interilhas (CVI). O responsável sanitário não tem conhecimento da chegada de botes com pessoas que tenham ‘furado’ a quarentena. Élvio Pereira reage assim às informações que dão conta do transporte de pessoas de Boa Vista para São Nicolau, através de botes.

Destacamos hoje, também a reportagem sobre cabo-verdianos no estrangeiro, publicada esta semana na edição impressa do Expresso das ilhas. “Estamos todos destruídos. É dor e esperança”, diz um dos entrevistados.

Covid-19 no Mundo

Angola confirmou os dois primeiros casos de COVID-19. A confirmação foi dada pelo Ministro da Saúde daquele PALOP. (CNN)

E o mundo prepara-se para uma pandemia que afinal vai durar mais do que o previsto. Cientistas alertam para uma nova vaga do vírus até ao final do ano, noticia o expresso.pt.

Números

Em Cabo Verde há, até agora: 3 casos de infecção e 14 resultados negativos para casos suspeitos.

Em todo o Mundo, até às 20h deste sábado, contabilizavam-se 300.052 casos de infecção (265.998, ontem), dos quais 94.608 recuperados (90.603, ontem). O número de mortes é de 12.948 (11.186, ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 19h30 de dia 21/03)