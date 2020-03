Turista inglês com coronavírus esteve apenas na ilha da Boa Vista

O cidadão inglês cujos teste à COVID-19 deu positivo entrou a 9 de Março na Boa Vista, não tendo estado em nenhuma outra ilha de Cabo Verde. A Informação é avançada pelo Ministério da Administração Interna e tem por base os dados oficiais da Direcção de Estrangeiros e Fronteiras (DEF) e do Hotel Riu Karamboa.

O turista, de 62 anos, “chegou na Boavista no dia 09 de Março de 2020, proveniente do Reino Unido, tendo feito check-in de imediato no Hotel Riu Karamboa onde esteve até a data em que foi internado no hospital de Sal Rei”.

O MAI clarificava assim o circuito feito no país pelo cidadão inglês, que na quinta-feira à noite se verificou ser o primeiro caso de infectado, diagnosticado, pelo coronavírus em Cabo Verde.

Em comunicado divulgado nas redes sociais o MAI especifica essa informação é comprovada pelos dados oficiais da DEF e do próprio Hotel Riu Karamboa.

Após a suspeita de que o turista estava infectado, o resort onde estava hospedado foi colocado em quarentena, medida confirmada pelo Ministro da Saúde, ontem, em Declaração à imprensa.

Pouco depois, o Primeiro-ministro, em conferência de imprensa anunciava que toda a ilha estaria isolada até 4 de Abril.

Na sequência de todos estes acontecimentos, foi enviado para a ilha da Boa Vista, um contingente de 25 elementos constituído por 21 militares das Forças Armadas, 02 técnicos do Serviço Nacional de Protecção Civil e 02 enfermeiros dos Bombeiros da Praia. A este junta-se um contingente de mais 20 militares.

Foi ainda enviado, segundo o governo, um conjunto de materiais como equipamentos de protecção individual (máscaras e luvas), tendas, lanternas, mantas e drone para reconhecimento e mapeamento.

O caso de turista inglês constitui até agora o único caso que acusou positivo para o coronavírus, sendo que todos os outros casos suspeitos conhecidos (13) tiveram resultado negativo nos testes.

Entretanto a Direcção Nacional de Saúde endereçou um pedido a todas as pessoas que saíram da Boa Vista na última semana para que contactem as delegacias de saúde da sua ilha.