850 pessoas em quarentena em resort na Boa Vista

O turista inglês cujo teste de Covid-19 deu resultado positivo, está isolado no centro de saúde da Boa Vista. Resort onde estava hospedado, o Riu Karamboa, está encerrado, em quarentena.

Em conferência de imprensa sem direito a perguntas, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, avançou ainda que não há casos suspeitos entre as pessoas que estão no hotel. A quarentena deverá uma duração de 14 dias.

Entretanto, está a ser feito um reforço de medidas de contenção bem como das equipas de saúde, sendo que irá ser ainda montada uma equipa de coordenação da proteção civil, na Boa Vista.

Ontem à noite, foi conhecido o resultado do exame feito ao turista inglês, de 62 anos, que acusou positivo para o coronavírus.

O cidadão inglês "deu entrada na Boa Vista no dia 09 de Março e no dia 16 de Março iniciou um quadro respiratório, com tosse e febre", conforme informou o Ministério da Saúde, em nota de imprensa enviada ao fim da noite de ontem.

À hora em que esse comunicado foi enviado, o paciente encontrava-se "clinicamente estável e a receber todos os cuidados necessários, para evitar novos contágios e promover a sua total recuperação".