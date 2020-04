Artistas cabo-verdianos promovem Festival “NaSofá”

Vários artistas cabo-verdianos vão promover, de 5 a 11 deste mês, o Festival “NaSofá”. Trata-se de uma iniciativa conjunta de artistas residentes e na diáspora, face à pandemia da COVID - 19.

Segundo nota enviada pela organização, esta iniciativa vai contar com a participação de mais de 70 artistas cabo-verdianos, de vários cantos do globo, que estarão em sincronia para, juntos, inspirarem a todos a combater e a vencer esta etapa que estamos a viver.

É um festival online de música kriola, que será transmitido do sofá de casa dos artistas, directamente para casa do público.

Participam nesta iniciativa mais de 70 artistas cabo-verdianos. A transmissão dos concertos será feita através das contas do Instagram de cada artista e as actuações terão a duração de 30 minutos, cada. O Festival foi inspirado em movimentos similares que têm acontecido em Portugal, e que têm como objectivo contribuir para o bem-estar das pessoas.

Para este evento está confirmada a participação de Alberto Koenig, Badoxa, Batchart, Big Z, Blacka, Bob Mascarenhas, Boddhi Satva, Boss AC, Calema, Ceuzany, Dandy Lisbon, Déu, Dieg, Dina Medina, Dino D’Santiago, Djodje, Dynamo, Eder Xavier, Élida Almeida, Elji Beatzkilla, Ellah Barbosa, Elly Paris, Enos David, Fattu Djakité, Ga Dalomba, Gery Mendes, Gil Semedo, Hebraico, Hélio Batalha, Hilar, Jenifer Solidade, Jorge Almeida, Josimar Goncalves, Josslyn Medina, Julinho KSD, Kady, Kaku Alves, Karlon Krioulo, Khyra Tavares, Kiddye Bonz , Laise Sanches, Lisa Lopes, Lisandro Cuxi, Loony Johnson, Loreta, Luís Firmino, Lura, Mário Lúcio, Mário Marta, Mayra Andrade, MC Ngunda, Melissa Fortes, Mika Mendes, Mirri Lobo, Myriian , Nancy Vieira, Nelly Cruz, Nelson Freitas, Nissah Barbosa, Nitry , Poliana Vieira, Prétu (Chullage), Rapaz100Juiz, Remna , Ricky Man, Ritxa Kursha, Sara Alhinho, Snake E, Sónia Andrade, Soraia Ramos, Tó Semedo, Vado MKA, Vando Pereira, William Araújo, Wilson Silva, Yasmine, Zubikilla Spencer

A programação do festival será divulgada nas redes sociais, Instagram e Facebook do projecto nos próximos dias.

Conforme a organização, este festival só será possível com envolvimento de instituições, empresas, corpos governamentais, associações, e dos meios de informação físicos e digitais. Todos eles “são muito importantes para que o impacto do festival seja grande e seja de real efeito, pois só com o envolvimento de todos, será possível conseguirmos superar este momento e renascermos mais unidos e mais fortes”.

De lembrar que vários artistas cabo-verdianos tem usado as suas página nas redes sociais para fazer live shows , a partir das suas casas. Hoje Djodje fará um showcase no seu Instagram, às 18h00.