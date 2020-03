Artistas plásticos apostam nas redes sociais

Em todo o mundo vive-se uma nova realidade. Em tempo de crise temos que saber contornar a situação mostrando a nossa criatividade. Com a pandemia do novo coronavírus todos os espaços culturais foram encerrados e todas as actividades adiadas. Os artistas plásticos, por exemplo, estão a usar a sua criatividade para driblar este cenário.

Com a pandemia do novo coronavírus torna-se desafiante a vida de todos. Imagina agora a das pessoas que vivem da arte, que precisam de espaços públicos para mostra os seus trabalhos e manter o contacto com o público.

No nosso país muitos artistas plásticos só conseguem mostrar os seus trabalhos quando encontram salas disponíveis para tal, mas com este cenário, alguns estão a mostrar os seus quadros nas redes sociais, Facebook e Instagram.

O Expresso das Ilhas falou com o artista plástico Tutu Sousa que já tem vários anos de experiência nesta área e tem a sua galeria de arte no bairro de Terra Branca, na Cidade da Praia.

Tutu Sousa disse que continua a fazer o seu trabalho normalmente e a expô-los nas redes sociais. “As redes sociais têm permitido promover e alcançar muitos amantes da arte e coleccionadores. Com o surto do Covid 19 é possível que as coisas venham a mudar a nível de negócios, mas acredito que podemos sempre manter os contactos e debater na internet possíveis compras de arte. O importante é aproveitar a quarentena e produzir”.

Conversamos também com o artista plástico do interior de Santiago, Joaquim Freire Semedo que sublinhou que durante este ano já tinha agendado várias exposições, mas com esta pandemia, tudo foi adiado.

“Mesmo com esta situação contínuo inspirado a fazer os meus trabalhos, que ajudam muito com o isolamento e é uma terapia para cobrir essa onda de negatividade”, indica.

Joaquim Freire Semedo afirma que também tem estado a divulgar os seus trabalhos na sua página nas redes sociais como Facebook e Instagram.

“Tenho muita fé que tudo vai normalizar em breve. Também vou fazer exposição para dar ao mundo um pouco de alegria, que é algo que precisamos neste momento. Peço a todos que colaborem com as recomendações do Ministério da Saúde, vamos todos ficar em casa. Vamos ganhar essa guerra”.

Com a exposição dos seus trabalhos nas redes sociais, Joaquim Freire Semedo afirma que tem recebido bom feedback das pessoas. “Graças a Deus tenho recebido boas críticas por parte das pessoas que acompanham o meu trabalho”.

À semelhança destes artistas, outros profissionais nesta área, tanto no país como lá fora, estão a acompanhar essa nova realidade.

Pintura de murais

Esses dois artistas plásticos têm levado a sua arte a vários pontos do país através de murais.

Além de aproveitar as redes sociais para mostrar o seu trabalho, Tutu Sousa quer dar o seu contributo nesta luta perante a pandemia. “Pretendo ainda executar um mural para alertar a população para a necessidade de se protegerem. Este será o meu contributo nessa campanha contra a covid-19”.

Já Joaquim Freire Semedo pretende vai dar um tempo até que as coisas se acalmarem.

__________________________________________________________

Palácio da Cultura Ildo Lobo disponibiliza exposição online

O Palácio da Cultura Ildo Lobo anunciou que vai disponibilizar exposição online na sua página na rede social Facebook. Neste sentido, pode-se visitar as obras da colecção de arte contemporânea do Estado de Cabo Verde e a exposição plástica “Valor”, de Heleno Barbosa, que ficará disponível até 28 deste mês. A experiência em 360º permite a visita online às obras expostas nas salas e corredores do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia. Estas visitas podem ainda ser acompanhadas de música. O visitante só terá de accionar, no canto superior direito, a música anexa a cada exposição virtual. Esta proposta é da Direcção-geral das Artes e das Indústrias Criativas que conta com a colaboração, a nível da conceção, de Óscar Borges através da Imedia – Innovative Media e da CaboVerde360º. Para ver as exposições online é só aceder aos link: - Exposição Fotográfica “Mandinga Lovers” – <a href="https://bit.ly/2vLyr7v.">https://bit.ly/2vLyr7v.</a> - Exposição de obras pertencentes ao CPAC – Colecção de Arte Contemporânea do Estado de Cabo Verde – <a href="https://bit.ly/2UA7bkK.">https://bit.ly/2vLyr7v.</a> - Exposição “Valor” de Heleno Barbosa no âmbito do Ciclo Talentos Consagrados – <a href="https://bit.ly/2QFJs1i">https://bit.ly/2QFJs1i</a> .

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 955 de 25 de Março de 2020.