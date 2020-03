AME também adiado

Tal como tinha acontecido com o Kriol Jazz Festival e com o Grito Rock, também o Atlantic Music Expo vai ser adiado para data a definir.

Em comunicado, a organização refere que a decisão foi tomada depois da apresentação, ontem, do plano nacional de contingência pelo governo para fazer face ao COVID-19, que foi durante esta tarde considerado como uma pandemia pela OMS.

"O Governo de Cabo Verde, através de Sua Excia. O Sr. Primeiro Ministro, anunciou o Plano Nacional de Contingência Covid-19, no qual até o dia 30 de Junho todos os eventos de carácter internacional e/ou grande dimensão devem ser cancelados. Consequentemente a organização do Atlantic Music Expo decidiu adiar o Atlantic Music Expo, que estava agendado para os dias 13 a 16 de Abril", lê-se no comunicado.

No entanto, assegura a organização, "estamos a trabalhar para gerir esta situação em conformidade com as orientações oficiais, de forma segura e focada no reagendamento do AME 2020".

"O Covid-19 é uma crise de saúde pública transnacional, por isso todo dos nós: artistas, promotores e público em geral devemos estar unidos para o bem estar comum", conclui o comunicado.

De recordar que também o Kriol Jazz Festival e o Grito Rock foram adiados pelos mesmos motivos.