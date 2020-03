Grito Rock Praia 2020 adiado

A 8ª edição do Grito Rock Praia agendada para os dias 18 a 26 deste mês, na cidade da Praia foi adiada, para uma data a definir.

A promotora ARTIKUL CJ acaba de comunicar o adiamento do evento, e avisa que o mesmo só deverá acontecer depois do dia 30 de Junho, para respeitar o plano de contingência anunciado pelo Governo.

“Neste momento, a ARTIKUL CJ está em contacto com os artistas, equipas técnicas para ver qual o melhor momento para a realização do evento”, avisa.

De sublinhar que o Governo anunciou ontem o plano de contingência que determina a proibição até 30 de Junho do corrente, de todos os eventos internacionais realizados no país, que reúnam número elevado de participantes vindos de países com Covid-19.

Neste sentido já foram adiados a 12ª edição do Kriol Jazz Festival, o Festival da Gamboa, a 10ª edição do Cabo Verde Music Expo e o encontro da Rede das Cidades da UNESCO.