Antevisão para 2020 : Ano de muitas actividades culturais

O ano já começou e com ele vêm aí alguns eventos culturais que acontecem todos os anos. Mas durante o ano vão surgir outros eventos culturais que vão engrandecer a nossa cultura e o nosso país. Com a elevação da Morna a património cultural da humanidade serão realizadas várias actividades onde a morna será a rainha.

Vamos começar com o Carnaval que acontece no dia 25 de Fevereiro. A Festa do Rei Momo será celebrada em todos os pontos do país com vários grupos que vão desfilar nas ruas.

A 8ª edição do Grito Rock Praia será marcada com encontros, músicas, tertúlias, intercâmbio e Jam Session. Como nos anos anteriores, o evento contará com a actuação de bandas cabo-verdianas e estrangeiras. Organizado pela ArtikulCJ, O Grito Rock Praia acontece em Março e envolve pessoas de todas as idades.

A 4ª edição do Prémio Nacional de Publicidade que acontece em Março deste ano, terá como lema “O Futuro é de Ouro”. Organizado pela EME-Marketing & Eventos, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o PNP tem como objectivo reconhecer os trabalhos publicitários criados, produzidos e comprovadamente divulgados em Cabo Verde.

Aristides Lopes, Maria Luísa Sousa Lobo, Samira Vera-Cruz, Tutu Sousa e um (a) representante do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas são as pessoas que fazem parte do corpo de jurado dessa edição.

De 13 a 16 de Abril, a Cidade da Praia vai receber mais uma edição do Atlantic Music Expo (AME). AME é uma feira mundial da música que reúne profissionais da música, manager, produtores, empresários, jornalistas e directores de salas, fotógrafos, fabricantes de instrumentos, bookers, distribuidores, para mostrar os seus trabalhos.

KJF

O Kriol Jazz Festival está agendado para os dias 11, 16, 17 e 18 de Abril. Trata-se de um dos eventos culturais mais aguardados pelos cabo-verdianos e não só. O KJF é um evento que tem como finalidade promover a música de inspiração crioula, originária das ilhas, de Cabo Verde, das Caraíbas, do Oceano Índico.

Já o Cabo Verde Music Awards todos os anos homenageia a música e os músicos cabo-verdianos. Para a 10.ª edição, a organização já elaborou um novo regulamento que irá contar com a participação do público.

Este ano vai haver mais uma edição do Kavala Fresk Feastival. Evento este que enche as ruas do Mindelo de pessoas e de bons pratos de cavala. Além disso, haverá outras actividades como música, exposição e workshop sobre a culinária.

Festa do livro

A Morabeza, Festa do Livro, vai acontecer este ano, pela primeira vez na ilha de Santo Antão, depois da cidade da Praia, São Vicente e Fogo. Organizada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a 4.ª edição vai homenagear figuras da ilha.

Este ano, a cidade da Praia vai recebeu mais um Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. Este evento é organizado pela União das Cidade Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e pela Câmara Municipal da Praia e visa contribuir para o diálogo e a aproximação entre os escritores de língua portuguesa dos diferentes continentes. Este encontro contará com a participação de escritores de Cabo Verde, Portugal, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste e São Tome e Príncipe.

Gala Somos Cabo Verde

O Festival Literatura-Mundo, que acontece todos os anos na ilha do Sal, vai reunir vários escritores num programa voltado para a literatura.

A gala Somos Cabo Verde é outro evento que será realizado mais uma vez este ano. O evento galardoa os cabo-verdianos no país e na diáspora que se destacaram nas mais diversas áreas. Organizado pela Artemédia Zwela, este evento acontece este ano pelo sexto ano consecutivo.

Este ano acontece a 26.ª edição de Festival Internacional de Teatro Mindelact. São vários dias de espectáculos que contam com a participação de companhias de vários países. O festival vai ainda contar com vários artistas nacionais e estrangeiros que vão actuar nos palcos habituais.

Em Novembro, a Cidade da Praia recebe mais uma edição do Festival Internacional do Cinema da Praia. Este festival vai receber filmes de vários países além de Cabo Verde.

A Noite Branca, na Cidade da Praia, vai fechar o ano de muitas actividades culturais. A Cidade de Assomada e a Ilha Brava também vão celebrar as festas de Natal com Noite Branca.

Além dos eventos citados, o país vai receber mais de 22 festivais municipais, haverá outras actividades para marcar o Dia Internacional da Dança, Dia Nacional da Morna, Morna Fest e assistir ao surgimento de mais artistas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 945 de 08 de Janeiro de 2020.