Semana do AME e do Kriol Jazz Festival em branco

Arrancou no domingo, 5, o maior festival de música kriola online. Uma iniciativa da Darlene Barreto que pretende fazer um movimento dos artistas cabo-verdianos espalhados pelo mundo para ajudar a superar este momento de crise que todos os cabo-verdianos estão a viver.

Em tempos normais, os hotéis e os restaurantes estariam cheios, com táxis a circular de um lado para outro sempre, comércio movimentado e música, muita música em várias ruas do Centro Histórico da capital do País.

Esta seria a oitava edição do Atlantic Music Expo, agendado para os dias 13 a 16 deste Abril. Além de concertos musicais, o evento recebe outras actividades como workshops, conferências, oportunidades de negócio e feira na Praça Alexandre Albuquerque.

Esse evento traz artistas, delegados e jornalistas de vários cantos do mundo. A nível internacional, este ano, o cartaz teria a participação de Bruno Capinan (Brasil), Daniel Bellegarde (Haiti), Jessica Bongos (Nigéria), Kanazoé Orkestra (Burkina Faso), King Abid (Tunísia/Canadá), Eneida Marta (Guiné-Bissau) e Serge Ananou (Benim).

Os artistas e grupos cabo-verdianos que estariam presente no evento já tinham sido anunciados: Adé da Costa, Azágua, Banda Marino, Bob Silvestre, Jenifer Solidade, Karlon, Natche, Os Tubarões, Trakinuz e Scúru Fitchádu.

Kriol Jazz Festival

Esta semana também seria a 12ª edição do Kriol Jazz Festival, que normalmente acontece depois do AME. O evento estava programado para os dias 11, 16, 17 e 18 deste mês. E, pela primeira vez, o evento estaria na ilha do Sal nos dias 17 e 18 deste mês.

O cartaz, tanto na cidade da Praia como na ilha do Sal, já tinha sido apresentado pela organização. No Sal homenagearia o compositor e músico Antero Simas e, na Praia, a Morna, Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Este evento teria a participação de alguns nomes conhecidos como o músico brasileiro Djavan, Dee Dee Bridgewater (Estados Unidos da América), Asa (Nigéria), Roosevelt Collier (Estados Unidos da América), Lucibela (Cabo Verde) e Grèn Sémé (Ilha de Reunião).

O Zona Kriol, evento que anuncia a chegada do Kriol Jazz Festival estava agendado para o dia 11, no bairro da Achada Grande Frente, e contaria com actuações de CaboCubajazz (Cuba, Cabo Verde, Alemanha, Venezuela e Espanha), Ferro Gaita (Cabo Verde) e Metis Sesel (Seychelles).

COVID -19

Com a pandemia da Covid-19 tudo ficou adiado e sem uma data para a sua realização.

A Covid-19 tem desafiado o mundo e os artistas em todo o mundo têm mostrado a sua criatividade através das redes sociais onde têm levado alegria às pessoas sem sair de casa. Além de mostrar os seus trabalhos, procuram apoio para ajudar os que mais precisam.

A Câmara Municipal de São Vicente, por exemplo, cancelou todos os eventos culturais programados até finais de Agosto, para reforçar os meios para fazer face à pandemia da Covid-19.

Sobre o AME, o Expresso das Ilhas falou com o seu Director, Augusto Veiga, que disse que o evento pode acontecer ainda este ano, mas isso vai depender da evolução da pandemia em Cabo Verde e no mundo e da concertação com as autoridades, artistas e parceiros.

“Em qualquer dos cenários, teremos de reprogramar tudo pois já tínhamos tudo preparado e programado com bilhetes de passagem comprados, hotéis reservados, prestadores de vários serviços contratados, entre todos os detalhes a serem tratados a praticamente um mês do AME, sendo um trabalho de um ano inteiro que iniciaria hoje dia 13 de Abril”, explica.

Quanto ao cartaz, Augusto Veiga afirma que será o mesmo desde que os artistas e grupos que foram seleccionados e anunciados tenham disponibilidade para as novas datas que foram decididas, mas sempre em concertação com o Governo e os parceiros.

Em relação aos apoios, conta que já tinham uma grande parte dos custos cobertos e aguardavam respostas de outros potenciais parceiros. “Temos os contratos de parceria com o Governo, instituições e empresas assinados, o que nos dá alguma garantia mas os desbloqueamentos estão em stand by”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 959 de 15 de Abril de 2020.