Cartaz do AME 2020 já tem alguns nomes

Já são conhecidos alguns artistas e grupos musicais nacionais e internacionais que vão marcar presença na 8ª edição do Atlantic Music Expo (AME), que acontece de 13 a 16 de Abril, na cidade da Praia.

Os nomes foram avançados pela organização no site do evento. De acordo com o site do evento, Cordas do Sol e Edgar Sekloka (Camarões), vão estar no live show no palco Sacem.

A nível internacional o cartaz conta com Bruno Capinan (Brasil), Daniel Bellegarde (Haiti), Jessica Bongos (Nigéria), Kanazoé Orkestra (Burkina Faso), King Abid (Tunísia/Canadá), Eneida Marta (Guiné-Bissau) e Serge Ananou (Benim).

Adé da Costa, Azagua, Banda Marino, Bob Silvestre, Jenifer Solidade, Karlon, Natche, Os Tubarões, Trakinuz e Scúru Fitchádu, são os artistas e grupos cabo-verdianos que vão marcar presença neste evento.

Além dos shows, o AME conta com outras actividades como conferências, workshops e a feira na praça Alexandre Albuquerque.

Organizado pela Associação Cabo Verde Cultural, este evento que antecede o Kriol Jazz Festival, irá transformar a cidade da Praia num mercado transatlântico da cultura.

O AME é uma feira mundial da música em que os profissionais da música, manager, produtores, empresários, jornalistas, directores da salas e de festivais, fabricantes de instrumentos de todo mundo tem a possibilidade de expor os seus produtos.