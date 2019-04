Azágua: Da Kriol Zona ao AME

Depois do primeiro show na Cidade da Praia, no âmbito do Kriol Zona, que aconteceu no passado sábado, 6, no bairro de Vila Nova, o grupo musical Azágua esteve ontem num dos palcos do Atlantic Music Expo (AME).

O show aconteceu na Praça Alexandre Albuquerque, onde decorre a feira que conta com a participação de 80 expositores. O mais novo grupo musical cabo-verdiano, cheio de músicas frescas e originais, promete lançar em breve o seu primeiro álbum. Criado recentemente, o grupo funde o moderno e o tradicional, misturando elementos acústicos da música popular com componentes electrónicos contemporâneos. O som do grupo é característico pela harmonia das quatro vozes aliados ao groove dos seus instrumentos. O grupo é formado pelos artistas Alberto Koenig, a Fattú Djakité, Dieg, Nelly Cruz, Ndu Carlos e Djodj Almeida. Fattú Djakité, artista com o seu "brio" natural e uma voz potência. Dieg, conhecido teclista, que também detém tanto nas teclas como na voz uma harmonia diferenciada. Nelly Cruz, baixista que surpreendeu de forma positiva, acalentada de uma paixão natural pelo palco. Alberto Koenig, jovem que possui um carisma único, acompanhado da sua guitarra. Djodj, nas cordas, dono um talento nato. Ndu Carlos, do mundo afro, electrónico e world music. Encerramento do AME Para esta quinta-feira, último dia da sétima edição do AME, estão agendadas conferências sobre “Organizar um tour na África, uma verdadeira oportunidade” e “Qual espaço no mundo da música para a música do mundo”. A música continua com daycase, onde irá actuar Cris Pereira (Brasil), Dijlou e Banda (Cabo Verde). Beth e Patrícia (Cabo Verde), Miroca Paris (Cabo Verde), Tiloun (Reunião), são os artistas que estarão no showcase e na noite sacem estará Elida Almeida (Cabo Verde), Mariama (França) e Bongeziwe (África do Sul).

