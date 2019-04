Os dias da música. AME começa hoje

​Cerca de 230 músicos, nacionais e estrangeiros, vão passar, até quinta-feira, pelos diferentes palcos do Atlantic Music Expo (AME).

A representar a Associação Cabo Verde Cultural, que organiza o evento, o produtor Augusto Veiga dá conta que os preparativos já estão na recta final. A abertura está marcada para logo à noite, na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, com actuação da artista cabo-verdiana Cremilda Medina e do grupo argentino La Yegros.

Para manter o equilíbrio no orçamento, que ronda os 16 mil contos, a organização teve de terciarizar a feira que consumia dois terços do orçamento.

“No ano passado, financiámos dois terços dos custos dos stands. Os stands eram 16 mil e nós entravamos com 10.500 escudos e as pessoas pagavam 5.500. Devido ao facto de não termos meios, este ano, uma organização assumiu esses custos para que a feira não acabe” informou.

Outra dificuldade enfrentada, apontou, prendeu-se com o palco na rua pedonal, onde a vegetação existente obrigou a mudar o palco para o meio da rua, diminuindo o espaço para o público.

“Acreditamos que as coisas vão correr bem e que vamos ter possibilidade de organizar um bom AME, com boas conferências, com bons workshops, e com possibilidade de fazer negócio da música aqui em Cabo Verde”, enfatizou.

Este ano serão realizados 28 showcases, menos quatro do que no ano passado. Os músicos vão ter oportunidade de circular pelos palcos da Assembleia Nacional, rua pedonal, Pracinha da Escola Grande e Palácio da Cultura Ildo Lobo. Em paralelo, decorrerá o habitual programa de conferências e workshops.

Nos encontros “one by one” estarão disponíveis 35 profissionais e qualquer artista ou produtor, mediante marcação, pode apresentar os seus projectos e portefólio.