Praia novamente entregue ao AME

A sétima edição do Atlantic Music Expo (AME) arrancou na noite desta segunda-feira, com muita música e aplausos, tanto para a organização como para os artistas que actuaram no palco da Assembleia Nacional.

Este ano, coube à cantora cabo-verdiana, Cremilda Medina a responsabilidade de fazer a abertura do evento, que segunda a organização vai receber um número ainda maior de pessoas.

E foi numa sala cheia e num ambiente de muito calor que a cantora fez uma viagem pelos temas que fazem parte do seu primeiro trabalho discográfico “Folclore”, lançado em 2017.

Esta é a segunda vez que Cremilda Medina participa no evento e no final da actuação a cantora disse que estava satisfeita com a sua prestação e que espera, durante os próximos dias, conseguir contactos para apresentar o seu trabalho noutras paragens. “Espero fazer bons contactos e parcerias. Como sabem, sou independente mas tenho estado pouco a pouco a fazer a minha carreira e espero ter pessoas que se associam a mim”.

Depois de Cremilda Medida, o palco da Assembleia Nacional recebeu os sons da Argentina com La Yegros, que contagiou o público.

A abertura contou do AME contou com a presença do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, presidente da Assembleia Nacional, Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, Presidente da Câmara da Praia, Óscar Santos, e vários delegados internacionais, artistas, jornalistas e convidados

Segundo o director-geral do AME, Augusto 'Gugas' Veiga, este ano, setecentas pessoas vão estar na Cidade da Praia durante o AME. “Teremos um número superior ao do ano passado, vai fazer com que haja uma movimentação muito grande aqui na capital do país”.

“O AME tem tido um papel muito importante, e é o maior veículo para a exportação da música de Cabo Verde. Se trabalharmos melhor o AME, e se tivermos mais meios para comunicar, podemos fazer ainda mais”, assegura.

O Governo, através do Fundo do Turismo, financia o AME com o montante de 10 mil contos. Antes da cerimónia da abertura, o Primeiro-Ministro disse aos jornalistas que o seu governo vai continuar a apoiar o evento.

“Espero que o AME seja mais um grande evento que mobiliza a cultura, os cidadãos cabo-verdianos, homens da cultura que vêm de outras paragens e é sempre grande momento de afirmação de Cabo Verde”.

Durante os próximos dias, a Cidade da Praia vai respirar música. Serão realizados daycases, showcases, conferências, workshops e a habitual feira, na praça Alexandre Albuquerque.

Para hoje está agendado o daycase com Lúcia de Carvalho (Angola) e outro com Neuza de Pina (Cabo Verde), no Palácio da Cultura. Já pelo palco da rua pedonal passará Djam Neguin (Cabo Verde), Qualité Motel (Canadá), Kristel (Madagáscar), Nancy Vieira (Cabo Verde) e Guiss Guiss Bou Bess (Senegal).