Miroca Paris com dois concertos em Cabo Verde

O multi-instrumentalista e cantor estará em Cabo Verde para dois concertos. O primeiro será na sétima edição do Atlantic Music Expo, que irá decorrer de 8 a 11 deste mês, na Cidade da Praia e o segundo é na Cidade de Mindelo.

Miroca Paris estará no palco do AME, no dia 11, na Rua Pedonal, para mostrar o seu primeiro trabalho discográfico, intitulado “D`Alma”, lançado em Novembro do ano passado.

No dia seguinte, 12, Miroca Paris estará na sua ilha natal para um concerto no Hotel Porto Grande, para fascinar os sanvicentinos com o seu cocktail de ritmos.

O cantor teve recentemente em dois concertos em Lisboa, Portugal.

O disco do instrumentista, que se destacou na banda de Cesária Évora, foi gravado em seis países diferentes, com músicas de Cabo Verde, Senegal, Portugal, Espanha, Brasil, Cuba, França e Estados Unidos.

Como instrumentista, Miroca Paris, natural da ilha de São Vicente, já acompanhou vários artistas como Sara Tavares, Tito Paris, Bonga, Boy Gê Mendes, Teófilo Chantre, Aline Frazão, Nancy Vieira, Celina Pereira e Cuca Roseta.