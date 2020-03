Kriol Jazz Festival adiado para data a definir

Na sequência do Plano Nacional de Contingência apresentado, esta manhã, pelo governo, a Câmara Municipal da Praia, em conjunto com a Harmonia, decidiu suspender o Kriol Jazz Fest que estava previsto para o mês de Abril.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, António Lopes da Silva, explicou que "este ano vai haver Kriol Jazz, não vai ser é no mês de Abril", por causa da epidemia mundial de coronavírus que já infectou mais de 117 mil pessoas e causou 4090 mortos, segundo o último balanço, em todo o mundo.

"Estamos preocupados com a saúde pública em Cabo Verde e já concertamos com a Harmonia, que nossa parceira, e com o governo e vamos suspender o Kriol Jazz", reforçou.

Este anúncio surge na sequência das declarações do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, durante a apresentação do Plano Nacional de Contingência. Durante o evento o primeiro-ministro declarou que "eventos internacionais agendados para se realizarem em Cabo Verde e que reúnam números elevados de participantes vindos de países assinalados com a epidemia “devem ser cancelados até 30 de Junho”.

O Plano de Contingência foi validado hoje e depois, na próxima quinta-feira, será aprovado em Conselho de Ministros “para ter força vinculativa” apesar de já estar em execução, disse o primeiro-ministro.