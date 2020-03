Morreu Manu Dibango

O camaronês Manu Dibango, lenda do saxofone e famoso pelo hit “Soul makossa”, morreu hoje, aos 86 anos, após complicações causadas pela COVID-19.

A informação foi anunciada na sua página oficial, nas redes sociais. O músico estava internado há uma semana para tratar a doença.

Manu Dibango esteve no palco do Kriol Jazz Festival em 2012 e encantou os presentes com a sua forma de tocar.

“Manu” Dibango estourou com “Soul makossa” no início dos anos 1970, que foi o primeiro lançamento de um artista africano a ganhar disco de ouro nos Estados Unidos da América".

A faixa foi uma das "predilectas dos DJs de Nova Iorque que iniciaram o movimento disco e precursora do que se conheceria como world music, ela fez história no pop".

Seu cântico “ma-mako, ma-ma-sa, mako-makos-sa” foi adaptado em sucessos como “Wanna be startin' something” (Michael Jackson) e “Don't stop the music” (Rihanna).

Manu Dibango nascei nos Camarões e chegou a Marselha (França) em 1949. Apesar da idade, o artista camaronês encontrava-se em grande forma, tendo feito ainda no ano passado uma tournée para assinalar os 60 anos de carreira. A Tournée, intitulada Safari Symphonique, cruzava jazz e música clássica.