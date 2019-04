Palavras de ordem: AME o Kriol Jazz Festival

A sétima edição do Atlantic Music Expo foi encerrada com a voz do artista Bongeziwe Mabandla, da África do Sul. Foram quatro dias de música, negócio e muita festa, no centro da cidade da Praia.

Durante o AME foram realizadas várias conferências, workshops, encontros, feira, daycase, showcase e noite sacem. Pelos palcos do AME passaram artistas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, África do Sul, Moçambique, Egipto, Madagáscar, Senegal, Canadá, Brasil e Argentina. Segundo o director-geral do AME, Augusto Veiga, apesar de todos as dificuldades, o balanço é positivo. “Estamos muito satisfeito com o evento deste ano. Tivermos um número muito superior de pessoas nos nossos eventos", assegura. Quanto ao estudo de impacto do evento na economia do país, Augusto Veiga avança que ainda não está pronto mas que os números serão surpreendentes, tendo em conta toda a movimentação ao longo dos últimos dias. Kriol Jazz Festival Entretanto, Cuca Roeta, Mário Lúcio e Simentera levaram centenas de pessoas à Pracinha da Escola Grande para a abertura oficial da 11ª edição do Kriol Jazz Festival. Cuca Roseta, uma das mais marcantes e reconhecida voz do fado da actualidade, subiu ao palco com a sua doce voz e fez a apresentação das suas músicas para um público maioritariamente cabo-verdian, apreciador de música portuguesa. O evento acontece em homenagem aos compositores Daniel Rendall e Pedro Rodrigues. Depois da actuação da fadista portuguesa, a organização exibiu alguns vídeos das composições desses grandes senhores da música cabo-verdiana. Mário Lúcio e Simentera foram depois recebidos no palco com muitos aplausos. O grupo, que esteve durante algum tempo longe dos palcos, voltou agora para alegria dos fãs. No espectáculo de abertura do Kriol Jazz Festival, mostraram que continua em forma. Durante cerca de uma hora, Mário Lúcio e Simentera fizeram uma viagem no tempo, para recordar os temas que marcaram a sua carreira em conjunto. A música continua hoje com Zeca Pagodinho, Tito Paris, El Comité e projecto D`Alma formado pelos artistas Anabela Aya (Angola), Karyna Gomes (Guiné-Bissau), Roberta Campos (Brasil), Mirri Lobo (Cabo Verde), Otis (Moçambique) e Cuca Roseta (Portugal).

