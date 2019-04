Cuca Roseta promete um concerto cheio de emoções

Arranca hoje a XI edição do Kriol Jazz Festival. A cantora portuguesa, Cuca Roseta será a primeira a subir o palco, da Pracinha da Escola Grande.

Antes do espectáculo de hoje à noite, a cantora falou com os jornalistas. Cuca Roseta disse que estará no palco do Kriol Jazz Festival com o seu último disco, intitulado “Luz”, e alguns temas dos outros trabalhos discográficos.

A cantora avança que o seu concerto não será só de fado. “Será um concerto romântico, sentimental, melancólico mas vivido de uma forma alegre, positiva e que transforma a tristeza em arte”.

Amanhã, 12, Cuca Roseta vai participar também num concerto de “criação” do Kriol Jaz, denominada de “D'Alma Lusa”, que vai reunir no mesmo palco Anabela Aya (Angola), Karyna Gomes (Guiné-Bissau), Roberta Campos (Brasil), Mirri Lobo (Cabo Verde) e Otis, de Moçambique.

No concerto de amanhã, Cuca irá mostrar alguns temas da sua autoria e estará no palco com o artista Mirri Lobo, para cantar a música “Nha Kretcheu”.

Feliz por conhecer Cabo Verde, Cuca Roseta é uma das mais marcantes e reconhecidas vozes do fado da actualidade. A cantora portuguesa revela um talento, voz e uma coragem invulgares.

Em relação à colaboração com Djodje, disse que ficou muito contente com o convite do artista cabo-verdiano e que deseja fazer duetos com outros cantores. “Trabalhar com qualquer artista cabo-verdiano é sempre uma mais-valia, para poder cruzar as nossas artes”.

O Kriol Jazz Festival acontece depois do encerramento da sétima edição do Atlantic Music Expo, que decorre desde segunda-feira. Além de Cuca, o palco da Pracinha de Escola Grande receberá hoje Mário Lúcio e Simentera.