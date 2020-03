Fique em casa: Artistas realizam shows online

Artistas nacionais realizam shows em directo através da rede social Instagram, em meio da quarentena, tudo para que as pessoas fiquem em casa como forma de prevenção à pandemia da COVID-19.

Vários artistas tiveram os shows cancelados devido ao coronavírus, que obrigou as pessoas a ficarem em casa. Por isso, artistas do mundo inteiro têm promovido festivais online, sobretudo no Instagram e no Facebook.

Cantores nacionais como Loony Johnson, Élida Almeida, Soraia Ramos, Hélio Batalha, Tó Semedo, Gary e Hebraico têm vindo, nos últimos dias, a realizar showcases com transmissão em directo nas redes sociais.

A iniciativa partiu do “Eu Fico Em Casa”, festival português que teve início na última terça-feira (17) e é difundido pela rede social.

Os artistas transmitem as apresentações, durante uma hora, a partir de suas próprias casas e sem bandas de modo a cumprirem a quarentena.

Próximos Shows:

31 de Março- Mika Mendes a partir das 19h00 (horário de Cabo Verde)

1 de Abril- Djodje a partir das 18h00 (horário de Cabo Verde).