Teatro D. Maria II, em Lisboa, disponibiliza espectáculos online

O teatro D. Maria II, em Lisboa, encontra-se encerrado até ao dia 6 de Abril. Entretanto, disponibiliza todas as sextas e sábados, às 21h00, online, um novo espectáculo, seleccionado de entre as dezenas de produções e co-produções que subiram ao palco do D. Maria II nos últimos anos.

De acordo com a informação divulgada no site do teatro, os vídeos ficam disponíveis para serem vistos, ou revistos a qualquer altura.

Diariamente, o teatro lança ainda desafios nas redes sociais Instagram e Facebook do D. Maria II.

“No D. Maria II, o palco também é seu. A partir de casa, dê largas à imaginação e partilhe connosco o seu momento teatral. Sozinho, a dois ou em família, junte-se ao Movimento D. Maria II em Casa”, refere.

Nesse movimento são válidas peças de teatro com os mais novos, recriações de cenas famosas de teatro, cinema ou televisão, histórias inventadas, leituras de textos. “ Só não vale sair de casa”.

Os vídeos podem ser partilhados no Instagram ou Facebook com as hashtag #dmariaiiemcasa, #teatroemcasa e #ficoemcasa.

Os melhores vídeos, de acordo com a mesma fonte, serão partilhados pelo D.Maria II nas suas redes sociais. No final do Movimento D. Maria II em Casa, haverá prémios para os vídeos mais originais, que consistem em assinaturas de 20, 10 e 5 espectáculos, para a próxima Temporada do Teatro.

A entrada para a sala faz-se por aqui.