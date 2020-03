Confirmado primeiro caso de infecção por coronavírus em Cabo Verde

Teste do turista inglês, de 62 anos, na ilha da Boa Vista deu positivo para coronavírus. Informação foi avançada pelo Ministério da Saúde.

O pior confirmou-se. O turista inglês que se encontra na Boa Vista, e que era considerado o mais crítico dos seis novos casos suspeitos ontem revelados, acusou positivo no teste de COVID-19.

O resultado do teste, conforme informa o Ministério da Saúde, foi recebido às 22h30.

O cidadão inglês "deu entrada na Boa Vista no dia 09 de Março e no dia 16 de Março iniciou um quadro respiratório, com tosse e febre", detalha o MS.

Ao fim da noite, à hora em que o comunicado foi enviado, o paciente encontrava-se "clinicamente estável e a receber todos os cuidados necessários, para evitar novos contágios e promover a sua total recuperação".

No comunicado, que é assinado pelo minsitro da saúde, "o Governo de Cabo Verde quer garantir aos cabo-verdianos que todas as medidas de gestão deste novo momento, em que Cabo Verde tem confirmado um caso positivo, foram ativadas". O executivo sublinha ainda que conta "com o cabal cumprimento por parte dos cidadãos e das instituições, para travarmos a propagação do Coronavírus nas nossas Ilhas".

Entretanto, todos os restantes testes casos suspeitos até ao momento (dois em Assomada, dois no Sal e um em Santo Antão, deram resultado negativo.