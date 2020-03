A pesar de proibidos há botes a tirarem pessoas da Boa Vista

Fontes das forças de segurança disseram, hoje, ao Expresso das Ilhas que, pelo menos, um bote foi apreendido no Maio quando transportava pessoas vindas da Boa Vista violando a proibição imposta pelo Instituto Marítimo em Portuário.

Segundo explicaram essas mesmas fontes, "a Polícia Marítima está a apreender esses botes e a autuar essas pessoas".

"Ontem parou-se um barco no Maio e estava-se à espera de outros dois que estavam a caminho da Calheta e de Santa Cruz", explicaram as mesmas fontes que acrescentaram que, no Maio, as "pessoas foram detidas e conduzidas à esquadra".

Questionado sobre este tema, hoje, durante a conferência de imprensa, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, afastou a ideia de que esteja a haver fuga de pessoas da Boa Vista em direcção a outras ilhas.

"Eu não utilizaria a palavra fugido", referiu o titular da pasta da saúde que assegurou que na Boa Vista para além da equipa sanitária "também já há uma equipa da protecção civil e militares, que estão a fazer o controlo da saída da ilha".

"Os que já tiverem chegado, a delegacia de Saúde e a Protecção Civil vão contactá-los para saber o que está a acontecer", concluiu o ministro.

De recordar que ontem o Instituto Marítimo e Portuário (IMP) emitiu um comunicado em que avisa que "na sequência das últimas actualizações, dando conta do surgimento do primeiro caso confirmado pela Covid-19 na ilha da Boa Vista, o IMP recorda aos proprietários de barcos e botes de pesca e aos pescadores que é expressamente proibido fazer o transporte de pessoas de uma ilha para outra".

A ilha da Boa Vista está em isolamento desde que foi descoberto naquela ilha o primeiro caso de infecção por coronavirus. O Primeiro-ministro, esta sexta-feira, declarou que a ilha está sob quarentena até ao dia 4 de Abril sendo proibido o transporte de pessoas por via marítima.