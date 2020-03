Cruzeiro com 57 pessoas em quarentena ao largo da baía da Murdeira

39 passageiros e 18 tripulantes estão em quarentena a bordo de um cruzeiro ao largo da baía da Murdeira, na ilha do Sal. De acordo com a Televisão de Cabo Verde (TCV), os passageiros aguardam a chegada dos seus voos de partida.

A televisão pública avança que a bordo estão no total 57 pessoas, sendo 39 passageiros, de várias nacionalidades, e 18 tripulantes gregos.

A mesma fonte avança que tentou entrar em contacto com as autoridades portuárias, mas estes não se mostraram disponíveis para dar a entrevista. Entretanto, falaramm com o responsável pela Agência de Navegação e Viagens Sal (ANAV Sal), Cristian Lopes da Silva, que informa que os passageiros chegaram a ilha do Sal no dia 7 de Março, onde permaneceram até o dia 14.

“Saíram no dia 14 de madrugada e foram para Boa Vista. Passaram um dia nas Boa Vista saíram para dar uma volta com um guia turístico, depois estiveram na Praia e aconteceu a mesma coisa, deram uma volta e depois estiveram no Fogo”, declarou à TCV.

O navio, prossegue Cristian Lopes da Silva, seguia para São Vicente e Porto Novo antes de regressar ao Sal no sábado. Mas, com a entrada em vigor das medidas de prevenção teve de regressar antecipadamente ao Sal, onde os passageiros aguardam pelos voos de regresso.

“Saiu ontem uma passageira que tinha um voo para Lisboa às 16 horas. Até ontem, não havia nenhuma decisão. Decidiram agora que o navio vai ficar de quarentena e vai atracar no porto de Palmeira apenas quando tiver todos os voos para os passageiros. E possivelmente vão todos no mesmo carro para que não haja muito transporte e contacto com mais motoristas”, referiu à TCV.

Na entrevista o agente do navio disse ter entrado em contacto com o capitão que garantiu que os passageiros a bordo estão todos de boa saúde tendo passado por duas inspecções nos aeroportos e no porto de Palmeira antes de embarcar.