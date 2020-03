TAP inicia na terça-feira repatriamento de portugueses em Cabo Verde

TAP inicia na terça-feira o repatriamento dos portugueses retidos no Sal e na Praia, afectados pelo cancelamento de voos decidido pelo Governo cabo-verdiano para conter a pandemia da covid-19, segundo a Embaixada de Portugal.

Em comunicado, a Embaixada portuguesa na Praia refere que a transportadora aérea portuguesa vai realizar voos no dia 24 de Março a partir dos aeroportos da Praia e do Sal, para repatriamento com destino a Lisboa dos passageiros com voos cancelados.

Os voos de regresso estão condicionados ao preenchimento de um formulário electrónico, através da TAP, segundo a embaixada.

Fonte diplomática portuguesa explicou anteriormente à Lusa que há entre 200 a 300 portugueses em várias ilhas de Cabo Verde, sobretudo no Sal e em Santiago (Praia), a aguardar viagem de regresso a casa.

De acordo com vários relatos de turistas feitos à Lusa, a retenção em Cabo Verde afeta sobretudo os cerca de 200 portugueses que estavam de férias na ilha do Sal, hospedados em hotéis e com viagens canceladas essencialmente pela TAP, que devido à interdição dos aeroportos de Cabo Verde deixou de poder voar para o arquipélago.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou que voos de repatriamento - que são permitidos expressamente para esse fim, sem desembarque em território cabo-verdiano -, de cidadãos estrangeiros, na sua grande maioria turistas, “têm estado a ser assegurados e realizados na sua grande parte pelas companhias aéreas que transportam turistas para Cabo Verde”.

Cabo Verde registou oficialmente até ao momento três casos da covid-19, provocada por um novo coronavírus, todos na ilha da Boa Vista, e depende economicamente dos mais de 750 mil turistas que recebe anualmente. Contudo, desde quinta-feira, por decisão do Governo , e pelo menos até 09 de Abril, estão proibidas as ligações aéreas oriundas de 26 países, incluindo Portugal e Brasil.

