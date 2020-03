Ilha da Boa Vista isolada até 4 de Abril (em actualização)

Toda a ilha da Boa Vista ficará de quarentena nos próximos 14 dias, estando interditados os voos domésticos de e para a ilha, bem como as ligações marítimas de passageiros.

Informações avançadas esta manhã pelo Chefe do executivo, Ulisses Correia e Silva, pouco depois do ministro da Saúde ter anunciado que há 850 pessoas em isolamento no Hotel onde o turista inglês, infectado pelo coronavírus, estava hospedado.

Ulisses Correia e Silva especificou que será feita uma excepção, nas ligações, para casos de evacuação e repatriamento e garantiu que o abastecimento de produtos à ilha, por via marítima, vai continuar de forma normal. Quanto aos voos de e para aquela ilha, como as ligações marítimas de passageiros, estão suspensos até ao final do período de quarentena.

Durante a conferência de imprensa, o primeiro-ministro aproveitou para fazer vários apelos. Não só à população da Boa Vista como a todo o país.