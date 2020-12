​Gabinete de Crise reúne-se esta semana para decidir sobre medidas para a quadra festiva

O Gabinete de Crise, criado para acompanhar a evolução do novo coronavírus no país, reúne-se esta semana para analisar a situação epidemiológica e tomar medidas relativamente à quadra festiva para evitar a propagação da COVID-19, anunciou hoje o Governo.

A informação foi avançada à imprensa pelo Primeiro-Ministro, durante uma visita as obras do “Mindel Floating Music”, em São Vicente.

“O gabinete de crise reunir-se-á ainda esta semana para fazer uma avaliação e tomar as medidas. A primeira medida é recomendar o bom-senso das pessoas para que possamos atravessar o mês de Dezembro sem problemas”, afirma.

Ulisses Correia e Silva avança, para já, que as habituais festas públicas e particulares não devem ser realizadas.

“Porque qualquer situação que possa provocar ajuntamento de pessoas neste período natalício e de fim de ano só irá contribuir para termos mais casos. E tendo mais casos, mais difícil será voltarmos novamente a entrar no nível de contenção para podermos baixar os níveis. E ter sempre em atenção que esta pandemia é mais do que um problema de saúde. É um problema de economia, de emprego, de rendimento, de pobreza, de dificuldade das pessoas”, refere.

Cabo Verde registou esta terça-feira mais uma morte por COVID-19, aumentando para 106 o número de óbitos associados à doença. A vítima mortal anunciada pelo Ministério da Saúde foi confirmada em São Vicente.

Os últimos dados dão conta de mais 55 casos positivos do novo coronavírus, 23 dos quais na ilha do Fogo, distribuídos pelos concelhos de São Filipe (16), Mosteiros (6) e Santa catarina (1). Em segundo lugar aparece São Vicente com mais 19 pessoas infectadas. Santo Antão confirma mais 11 casos de COVID-19, sendo 6 no Porto Novo e 5 no Paul. A ilha Brava tem um caso da doença.

Com os dados anunciados nas últimas 24 horas, Cabo Verde passa a contabilizar 341 casos ativos de COVID-19, 10366 recuperados, 106 óbitos, perfazendo um total de 10816 casos positivos acumulados.