​PM quer que Cabo Verde seja o primeiro país africano a atingir a meta dos 70% da vacinação

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira, 6, que se a dinâmica de vacinação continuar e se a “consciência cidadã” prevalecer que Cabo Verde vai ser o primeiro país africano a atingir a meta dos 70% da população vacinada contra a covid-19.

Ulisses Correia e Silva, que falava no final de um périplo de dois dias que realizou ao interior de Santiago Norte, afirmou que para que o arquipélago possa atingir tal desiderato tem passado uma “mensagem positiva” de que “consciência cidadã” é mais importante do que a fiscalização.

O chefe do Governo visitou os municípios de Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Órgãos, com uma agenda virada para a campanha de sensibilização e aceleração de vacinação contra covid-19. Lembrou que quem vacinar estará a dar um contribuído para si, para os seus familiares, para a sua comunidade e para o próprio País.

“(…) é esta a mensagem positiva que queremos passar na certeza de que vamos atingir e ultrapassar a meta dos 70 por cento (%) da população vacinada e colocar Cabo Verde como o primeiro país africano a estar com nível superior a 70%”, disse.

Relativamente à sua visita de dois dias à região Santiago Norte, que culminou na manhã de hoje em São Lourenço dos Órgãos, Ulisses Correia e Silva começou por dizer que essa região com 76.688 de população elegível é “fundamental” para que Cabo Verde possa atingir a meta de 70 ou 80 % de população imunizada até Setembro.

“Aquilo que constatamos é extremamente positivo, porque há uma diferença entre aquilo que era há duas semanas e aquilo que é hoje a dinâmica da vacinação”, congratulou-se, destacando a procura dos jovens pelos postos de vacinação.

Para ele, esta procura mostra que a mensagem tem estado a ser aprendida no seio da camada juvenil, ou seja, de que para que se possa ter “freepass” para se ter acesso às actividades culturais, desportivas e recreativas e de entretenimento, todos têm que estar vacinados.

Em Santiago Norte, o chefe do Governo notou que há situações diferentes, tomando como exemplo o município de São Lourenço dos Órgãos que já conta com mais de 50% da população elegível vacinada, mas manifestou a intenção de aumentar ainda mais essa taxa.

No entanto, mostrou-se preocupado em relação aos municípios de Santa Catarina e Tarrafal, e demais onde a taxa ainda está muito baixa.

Não obstante tudo isso, o primeiro-ministro mostrou-se confiante que entre os meses de Agosto e Setembro Cabo Verde vai conseguir atingir a meta de ter 70% da população elegível imunizada.

Por tudo isso, diz que termina a visita de forma optimista quanto ao aumento da taxa de vacinação em Santiago Norte.

Na ocasião, o primeiro-ministro alertou as pessoas que mesmo estando em situação de contingência têm que cumprir com as recomendações das autoridades sanitárias, sobretudo o uso de máscaras, mas, no entanto, reiterou que a “melhor protecção é a vacinação”.

Os três municípios que compõem Santiago Sul (Praia, Ribeira Grande e São Domingos) são os próximos que vão receber “dentro de duas semanas” a visita do primeiro-ministro com o mesmo propósito.

Ulisses Correia e Silva, que esteve acompanhado da ministra de Estado, da Defesa Nacional e ministra da Coesão Territorial, Janine Lélis, e do secretário Adjunto do Ministro da Saúde, Evandro Monteiro, além dos encontros com os autarcas, visitou os postos de vacinação nos seis municípios que compõem a Região Sanitária Santiago Norte (RSSN).