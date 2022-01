Primeiro-ministro pede “frente comum” para combater baixa taxa de vacinação na região de Santiago Norte

​O primeiro-ministro manifestou-se hoje “preocupado” com a baixa taxa de vacinação em Santiago Norte e defendeu a criação de uma “frente comum” para combater “este problema”.

A preocupação foi levantada em Assomada, Santa Catarina, durante um encontro com as forças vivas da região de Santiago Norte, no quadro da campanha de vacinação contra a covid-19.

“Se a nível nacional estamos a 71 por cento (%), em Santiago Norte estamos 50,8 %,temos que reconhecer que temos um problema porque estamos abaixo da média nacional. Quer dizer que estamos a vacinar muito menos daquilo que é a média nacional ", afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que São Salvador do Mundo, Assomada e Tarrafal estão abaixo dessa média.

Ulisses Correia e Silva considerou, no entanto, que esse problema se avoluma por Santiago Norte ser uma região com “peso populacional” na ilha de Santiago e em Cabo Verde.

“Representa quase 50% da população da ilha e 50% da população não vacinada é muita gente por vacinar. Quer dizer que os efeitos e os riscos para são grandes e a pressão que pode exercer sobre o sistema de saúde é também grande”, apontou Ulisses Correia e Silva.

O chefe do governo considerou que é preciso a consciencialização de que há um problema, para se dar a devida atenção e fazer “muito mais” daquilo que se tem feito até agora, por parte dos cidadãos e do sistema de saúde.

“Temos que fazer uma grande frente comum porque, caso contrário, vamos continuar com este problema, que não é somente de estatísticas e de números, porque ele é real”, advertiu o primeiro-ministro.

O encontro com as forças vivas de Santiago Norte, de acordo com uma nota de imprensa, teve como objectivo reforçar as acções da vacinação naquela região onde estão concentrados os municípios com menos taxa de vacinação dos adolescentes, nomeação São Miguel, São Salvador do Mundo e Santa Catarina, com 24,8, 14,4 e 12,3%, respectivamente, de acordo com a última actualização feita pelo director nacional de Saúde.

A região integra também o município que tem a maior taxa de vacinação, que é o concelho de São Lourenço dos Órgãos, que conta com a vacinação dos 86,4% dos adolescentes e jovens, cuja taxa nacional era de 46,5% até quarta-feira, 05 de Janeiro.

Para além do primeiro-ministro, acompanhado pelos ministros da Administração Interna e da Saúde, o encontro contou com as presenças, de entre outros, dos presidentes das câmaras municipais de Santiago Norte, responsáveis da região sanitária, delegados de Saúde e da Educação, directores das escolas, Protecção Civil e confissões religiosas.