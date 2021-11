PR apela à adesão dos jovens para que o País possa “ganhar a batalha da vacinação”

O Presidente da República (PR), José Maria Neves, apelou esta quinta-feira a toda a população de Santiago Norte, principalmente os jovens, para vacinarem para que o País e região possam “ganhar a batalha da vacinação”.

José Maria Neves, que escolheu a Região Sanitária Santiago Norte (RSSN), mais concretamente Santa Catarina e Tarrafal , para a sua primeira visita como novo chefe de Estado, após dois dias no cargo, assegurou aos jornalistas que a sua presença nessa região é precisamente para mobilizar as pessoas para participarem na vacinação, particularmente os jovens.

“Essencialmente a ideia da visita é para apelar as pessoas para a vacinação. Nós temos que imunizar a população para garantirmos a retoma da vida normal, mais particularmente a retoma da economia para gerarmos mais empregos e continuarmos a combater a pobreza e as desigualdades”, declarou o Presidente da República.

O PR, que lembrou que Cabo Verde está com mais de 81 % da população vacinada com a primeira dose e mais de 61% com segunda dose, aproveitou para felicitar mais uma vez o Governo pelo “extraordinário trabalho” que tem feito até agora na mobilização dos recursos para a campanha da vacinação.

Entretanto, alertou que em Santiago Norte há menos adesão e dificuldades das pessoas em aderirem à campanha de vacinação, sobretudo nos dois municípios visitados que estão com a taxa inferior a 70 %.

Nesse sentido, propôs um “grande djunta-mon” (junta mão) de todos, mormente Governo, câmaras municipais, empresas, igrejas, ONG e toda a gente para levarem as pessoas a vacinarem para que se possa ganhar também em Santiago Norte a campanha de vacinação.

Dirigindo-se particularmente aos jovens de Santiago Norte, José Maria Neves pediu-os para participarem activamente e para estarem na linha da frente da vacinação.

É que, segundo ele, se o País ganhar a “batalha da vacinação” vai garantir que não haja “novas vagas” e garantir, sobretudo, que haja a retoma da vida normal, da economia e de criação de oportunidades para as pessoas, numa alusão a esta região considerada a mais pobre do Cabo Verde.

Por outro lado, admitiu que pelo facto de ser natural de Santa Catarina é um elemento afectivo importante que o levou a visitar esse município do interior de Santiago, cuja população vive de agricultura, criação de gado e pesca, e ainda por ter a única mulher presidente de câmara.

O chefe de Estado, que esteve acompanhado do ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, visitou a delegacia de Saúde de Assomada e Hospital Regional Santiago Norte, em Achada Falcão, em Santa Catarina e Delegacia de Saúde do Tarrafal, e efectuou uma visita de cortesia aos respectivos presidentes de câmaras.

José Maria Neves, que foi empossado na terça-feira como quinto Presidente da República de Cabo Verde, substituindo Jorge Carlos Fonseca, vai estar sábado São Vicente para encontros com a câmara municipal e para encerrar a 27ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact) 2021.

Os dados tornados públicos na quarta-feira indicam que o arquipélago conta neste momento com um total de 38.279 casos positivos acumulados, dos quais 349 resultaram em óbito, 37.838 foram dados como recuperados e há 67 casos activos.