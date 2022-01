Edição 1050

A entrevista com o ministro do Turismo e dos Transportes faz a manchete da edição desta semana.

Num momento em que a retoma do turismo em Cabo Verde já está em curso, e é vista com optimismo pelo governo e operadores, o ministro da tutela, passa em revista algumas medidas tomadas para garantir o sucesso do retorno e fala dos produtos turísticos impulsionados pela pandemia e daqueles que ficaram em “stand-by”. Nesta entrevista ao Expresso das Ilhas, Carlos Santos, retrata ainda, em linhas gerais, a visão para o turismo, que se quer cada vez mais diversificado, resiliente, mas também elemento propulsor para o crescimento de outros sectores de actividades.

Outro destaque é para a vacinação contra a COVID-19 em Santiago Norte.

Cerca de 70% dos cabo-verdianos já receberam as duas doses da vacina contra a COVID-19. Os números estão a deixar as autoridades de saúde satisfeitas, mas a realidade em Santiago Norte é bem diferente e a região de Santiago Norte regista os níveis mais baixos de vacinação contra a COVID-19.

Destacamos também a entrevista com o presidente da Câmara do Tarrafal de Santiago, José dos Reis.

As festividades do Dia do Município e de Nhu Santo Amaro Abade, que se comemora no próximo dia 15 de Janeiro, e que também este ano não terá o brilho de outros tempos devido às medidas de restrição anunciadas pelo governo, deu ensejo a esta entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago. José dos Reis fala da situação epidemiológica do concelho, da necessidade de adequar estratégias para mobilizar os jovens a aderirem à campanha de vacinação, enumera as linhas de força do plano de actividades e do orçamento para o ano económico de 2022 e expõe a sua visão para transformar Tarrafal “cada vez mais num município atractivo, moderno e com qualidade de vida”.

Esta semana o Presidente da República esteve em Angola para aquela que foi a sua primeira visita de Estado.

Numa deslocação a Angola, que descreveu como simbólica, José Maria Neves defendeu que tem a esperança que as relações entre os países sejam “reforçadas e alargadas” a outros sectores. Ligações aéreas regulares entre os dois países vão ser retomadas em breve.

Amanhã comemora-se mais um aniversário do Dia da Liberdade. Amílcar Spencer Lopes, António Ludgero Correia e José António dos Reis escrevem sobre o dia que marcou a história recente de Cabo Verde.