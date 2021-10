COVID-19: Cabo Verde em situação de alerta

Cabo Verde deixa de estar em situação de contingência e passa a situação de alerta. A declaração foi feita esta manhã, na Praia, pelo Primeiro-ministro. A medida abrange todas as ilhas. Ulisses Correia e Silva diz que há uma tendência de estabilização da pandemia mas recorda que o coronavírus não desapareceu.

O chefe de governo anunciou o alívio das restrições vigentes, mas exige a manutenção de medidas de prevenção e contenção, nomeadamente o uso de máscaras - que deixam de ser obrigatórias na via pública - e a higienização das mãos.

“A saída da situação de contingência para a situação de alerta permite o funcionamento de estabelecimentos com actividade de dança, o levantamento da limitação de lotação em eventos culturais, desportivos, artísticos, recreativos e de lazer, desde que realizados em recintos e espaços com controlo de entradas. O funcionamento das boîtes, discotecas, pub e clubes, é permitido até às 04h00 da madrugada. Só podem operar os estabelecimentos licenciados que cumpram as normas sanitárias e exilam a apresentação, pelos clientes, trabalhadores e prestadores de serviço, de certificado COVID de vacinação válido, com o esquema vacinal completo, duas doses”, avançou Ulisses Correia e Silva na declaração que fez ao país durante a manhã de hoje.

No que diz respeito aos eventos culturais, desportivos, artísticos, recreativos e de lazer, realizados em recintos e espaços com controlo de entradas, estes deixam de ter limites de lotação por motivos sanitários.

O acesso do público a esses eventos é condicionado à apresentação de certificado covid, com esquema vacinal completo.

Alguns eventos continuam a depender de autorização das autoridades.

“O acesso a ginásios e academias continua a depender da apresentação, pelos clientes, do Certificado COVID de vacinação válido. Continua a ser exigida a apresentação, pelos hóspedes e clientes, de Certificado COVID válido de vacinação nos estabelecimentos turísticos e de alojamento local. Com a saída da situação de contingência para a situação de alerta deixa de ser obrigatória o uso de máscara na via publica em todo o pais. Mas continua a ser recomendável o uso de máscara perante qualquer situação de aglomeração, ou de ajuntamento de pessoas” explica.

A utilização de máscara facial em espaços fechados de atendimento ao público mantém-se obrigatória.

O país já atingiu 80% da população com idade igual ou superior a 18 anos, vacinada com pelo menos uma dose. 56,5% da população elegível tem vacinação completa.

O Primeiro-Ministro entende que Cabo Verde alcançou importantes metas ao nível dos principais indicadores, com destaque para a redução da taxa de incidência acumulada. A taxa de positividade está abaixo dos 4% e a taxa de transmissibilidade é de 0,76.