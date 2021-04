Governo garante o reforço fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias para este fim-de-semana

O Primeiro-Ministro garante que a fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias, de combate à covid-19, será reforçada este fim-de-semana.

Ulisses Correia e Silva, que falava aos jornalistas durante uma visita efectuada ao Centro de Saúde de Achada Grande Trás, diz que vai ser fiscalizado, particularmente, o uso de máscaras, mas também a realização de festas e as aglomerações nas praias.

"Não vão ser permitidas festas particulares, nem em lugares públicos nem festas organizadas por entidades públicas, porque está identificado que é nestas festas que têm estado a acontecer casos de contágio, de infecção, e as pessoas tem de compreender que todos nós temos que dar um contributo positivo para nos protegermos e protegermos os outros, depois as praias serão objectos também de maior fiscalização, evitar ajuntamentos, não vamos encerrar as praias mas a mensagem que deixamos para as pessoas e que evitemos ajuntamentos particularmente nas praias pequenas, como e o caso da Quebra Canela e o caso da Prainha" avança.

O chefe de governo garante, também, que haverá uma forte acção de comunicação e sensibilização.

Sobre o plano de vacinação, Correia e Silva refere que existem outras vacinas a caminho do arquipélago.

"As vacinas quer da China, quer da Sputnik, da Rússia, quer AstraZeneca, quer Johnson & Johnson, estão programadas para chegarem em momentos que também não dependem só de Cabo Verde. Nós temos tido este problema a nível mundial, existe uma previsão para o mês de Maio, conseguirmos ter já uma boa quantidade adicional de vacinas", explica

O Primeiro-Ministro recorda que até que todos estejam vacinados é necessário evitar o aumento de casos.

Cabo Verde tem neste momento 2.598 casos ativos de COVID-19. Ontem foram diagnosticadas 321 novas infecções por SARS-CoV-2.