Primeiro-ministro no parlamento para explicar resposta à crise

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, vai explicar na quarta-feira no parlamento as respostas à crise provocada pela covid-19 no arquipélago, que é também o primeiro debate mensal desde julho e após as eleições municipais de domingo.

O debate vai abrir a segunda sessão parlamentar ordinária de Outubro, que se prolonga até sexta-feira, tendo o tema “As respostas sanitárias, económicas e sociais para o novo contexto da pandemia de COVID-19” sido agendado pelo grupo parlamentar do PAICV. Este debate mensal – a actividade parlamentar esteve em período de férias desde finais de Julho ao início de Outubro - surge numa altura em que Cabo Verde soma 8.423 casos positivos de COVID-19, acumulados desde 19 de Março, com 94 óbitos. Em 04 de Setembro, o total de casos acumulados de COVID-19 era de 4.200, que duplicaram no espaço de um mês e meio, segundo dados das autoridades de saúde. O debate com o primeiro-ministro, que é também líder do MpD é o primeiro após as eleições municipais de domingo, em que o partido manteve a maioria das câmaras municipais do país, mas passando de 18 para 14, perdendo a liderança da autarquia da capital, enquanto o PAICV aumentou de duas para oito, face à votação de 2016. Os resultados destas eleições municipais vão marcar igualmente o debate de quarta-feira, já que dão o início do ciclo eleitoral em Cabo Verde, que prevê até Março a realização de eleições legislativas e presidenciais até Setembro, de 2021.

