PAICV acusa Ulisses Correia e Silva de fugir ao debate

O PAICV considera que a recusa Ulisses Correia e Silva em participar no debate da RTC, agendado para esta sexta-feira, é por não querer prestar contas, por "não ter ideias novas" e "muito menos propostas para apresentar aos cabo-verdianos".

O mandatário do PAICV, falava esta manhã em conferência de imprensa na cidade da Praia. Avelino Bonifácio diz que o líder 'ventoinha' sempre que teve oportunidade de o fazer, fugiu ao debate.

“A desculpa de honrar os outros compromissos é, nitidamente, uma desculpa de mau pagador, porque todos os outros líderes têm compromissos e não há compromissos maiores do que disponibilizar-se para a apresentação uma plataforma eleitoral num quadro de confrontação com outras propostas, quanto mais se sabe que o povo estava, e está ainda, à espera deste acontecimento político relevante para o país” explica.

O mandatário nacional da candidatura do PAICV diz que Ulisses Correia e Silva prefere estar em monólogo, para não ser confrontado com perguntas incómodas.

“Para todos os líderes, principalmente aquele que estiveram a governar, os debates são oportunidades a não desperdiçar, particularmente quando se tem obras para apresentar e projectos e ideias novas para o futuro. Quando um líder foge ao debate é uma confissão clara que não está em condições de se apresentar perante o povo que o elegeu, para avaliar os seus resultados e para conferir suas novas propostas. Em todas as democracias consolidadas, o debate entre os principais partidos concorrentes são fundamentais para esclarecer os eleitores e contribuir para uma decisão consciente no momento da escolha daqueles que deverão conduzir os destinos do país”, avança.

O mandatário do PAICV diz que o seu partido já tinha dito que o cancelamento do debate era conveniente para o MpD, que acusa de tentar esconder o não cumprimento de propostas anteriores.

Depois de decisão favorável do Tribunal Constitucional, a RTC decidiu promover esta sexta-feira o debate entre os líderes dos três partidos que concorrem em todos os cículos, MpD, PAICV e UCID. Contudo, o MpD decidiu não participar, por indisponibilidade de agenda do seu presidente, Ulisses Correia e Silva.