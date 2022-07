Governo condecora Marco Soares com medalha de Mérito Desportivo

O futebolista cabo-verdiano, Marco Soares, foi condecorado com o segundo grau da medalha de Mérito Desportivo, pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O agraciado diz sentir-se abençoado depois de ter conhecido Cabo Verde aos 20 anos.

"Estou muito grato, mesmo, porque foram 16 anos de muita luta, muitas conquistas e eu quero que isto seja um exemplo também para os jovens que neste momento estão na diáspora. Essencialmente que esse meu exemplo passe para muitos jovens que, muitas das vezes, deixam a selecção cabo-verdiana de futebol em segundo plano, primeiro estão à espera de uma selecção europeia. Eu percebo e respeito, porque por vezes podem olhar para as suas carreiras, mas vou ser sincero, nada melhor do que sentir o amor e a paixão do meu povo", afirma.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse ser com satisfação e sentido de gratidão que o governo condecora Marco Soares.

"Esta condecoração, também é uma condecoração e uma homenagem a todos os desportistas cabo-verdianos, às nossas selecções, uma inspiração para os outros", avança.

O médio cabo-verdiano, camisola 6, concluiu ontem a sua carreira internacional ao serviço da selecção nacional de futebol, colocando um ponto final em 16 anos ao serviço dos Tubarões Azuis.