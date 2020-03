Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde isola-se do mundo para se proteger da pandemia. Interdição de voos para/de vários destinos marcou o dia de hoje. A suspensão entra em vigor amanhã, dia em que outras medidas serão anunciadas e especificadas.

- Interdição das ligações aéreas, com Portugal e todos os países europeus assinalados com epidemia de COVID 19 e com os EUA, o Brasil, o Senegal e a Nigéria. A interdição é por um período de três semanas, podendo ser antecipado o seu término ou prorrogada a sua vigência conforme a evolução da epidemia nesses países.

- Exceptuam-se da interdição, os voos cargueiros e os voos de regresso de cidadãos em férias ou em serviço em Cabo Verde aos seus países de origem ou de residência.

- Evacuações médicas urgentes e abastecimentos de medicamentos, materiais e consumíveis hospitalares em regime de urgência serão acautelados e assegurados em regime de voos sanitários.

- Proíbe-se a acostagem de navios cruzeiros e navios veleiros e o desembarque de passageiros nos portos de Cabo Verde.

- Proíbe-se o desembarque de tripulação chegados aos portos de Cabo Verde em navios de carga, pesca e similares.

Estes são os pontos essenciais das novas medidas divulgadas hoje pelo Primeiro Ministro, no Encontro Alargado entre o Governo e a Sociedade Civil, que teve por objectivo envolver a todos no combate comum ao Covid-19. Pode ver o resumo aqui.

Na mesma ocasião, foi anunciado que o Governo declarou a situação de contingência a nível da Protecção Civil, com abrangência nacional, o que como o próprio PM indicou, implica outras medidas que serão especificadas, publicadas e anunciadas amanhã.

Na sequência da interdição aos voos de e para vários destinos, a Cabo Verde Airlines vai suspender temporariamente todas as suas actividades de transporte, avançou a companhia em comunicado de imprensa.

O país tenta assim blindar-se contra a pandemia de coronavírus, num momento em que ainda não foi confirmado nenhum caso em Cabo Verde. Dos sete primeiros suspeitos conhecidos até agora, faltava apenas conhecer o resultado ao teste a um indivíduo em Santo Antão. O resultado, soube-se hoje, deu negativo para coronavírus. Entretanto, ainda antes de um respiro de alívio se fazer sentir, já um novo caso suspeito era anunciado na mesma ilha.

Ontem ao fim da tarde foi revelada a capacidade do Laboratório de Virologia do INSP, sediado no Hospital Dr. Agostinho Neto, onde passam a ser realizados os testes de Covid-19. O laboratório tem capacidade para realizar entre 200 a 300 testes diários e os resultados serão conhecidos em 24h.

Em 24h também (desde a anterior revista), novos encerramentos foram anunciados. Destaque para o encerramento do Centro Comum de Vistos (CCV) que a partir de agora prestará um serviço mínimo, só para entregar os passaportes que estão nas suas instalações. A embaixada dos EUA em Cabo Verde também informou que serão canceladas as marcações de rotina.

Covid-19 no Mundo

O fecho de fronteiras está a acontecer um pouco por todo o mundo. Na Europa, há restrições à entrada de estrangeiros em vários países, enquanto outros aguardam uma decisão conjunta da União Europeia.

Em relação às fronteiras terrestres, cada vez mais países restabelecem fronteiras, mesmo dentro do espaço Schengen. Portugal e Espanha, Alemanha, República Checa, Polónia entre outros já limitaram as passagens terrestres e fluviais. Há restrições às próprias viagens dos residentes, internamente.

Fora da UE o cenário é o mesmo. Macau, por exemplo, decidiu fechar todas as fronteiras, após identificar o terceiro caso importando de COVID-19 em 24h.

No mundo dos eventos, neste caso desportivo, o Europeu de futebol, que se deveria realizar este ano, foi adiado para 2021.

Dia 17 é uma data que marca também o Brasil, país que hoje registou o primeiro morto por coronavírus.

Por fim, uma boa notícia: a vacina contra o coronavírus parece estar cada vez mais próxima. Hoje, a Comissão Europeia anunciou que um laboratório alemão está a trabalhar na mesma e estima que possa estar no mercado até ao outono (Setembro/Outubro).

Números

Até às 17h desta terça-feira, contabilizavam-se 194.471 casos de infecção em todo o mundo (179.226, ontem) 81.081 dos quais recuperados (77.866, ontem) O número de mortes é de 7.875 (6.690, ontem).

Itália apresenta uma taxa de mortalidade que é quase o dobro da média mundial: 7.93% contra 4.05%.

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 17h de dia 17/03)

Sugestão do dia

A sugestão de hoje são na verdades duas e ambas apontam para a necessidade de se conter a propagação do coronavírus:

1 - Simuladores desenvolvidos pelo Washington Post para perceber a "curva" de contágio do vírus. (Ajuda a perceber visualmente a eficácia das medidas do #fiqueemcasa)

CLIQUE AQUI PARA IR PARA OS SIMULADORES DO WASHINGTON POST.

2- Gráfico animado da Reuters que mostra a rápida propagação mundial do coronavírus, desde que foi identificado no final de Dezembro.

CLIQUE AQUI PARA IR PARA O GRÁFICO ANIMADO DA REUTERS.