Embaixada dos EUA encerrada devido ao Covid-19

A embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) estará encerrado temporariamente a partir do dia 19 de Março, sem uma data específica para retomar os serviços, devido ao coronavírus.

Na página oficial do Facebook, a embaixada informa que serão canceladas as marcações de rotina dos Serviços aos Cidadãos Americanos, vistos de imigrantes e não-imigrantes.

“Retomaremos os serviços de rotina o mais rápido possível, mas não podemos fornecer uma data específica, de momento, iremos entrar em contacto com os requerentes já agendados. A taxa do visto de não-imigrante é válida e pode ser usada para um pedido de visto no país em que foi paga, dentro de um ano a partir da data do seu pagamento”, lê-se.

A embaixada pede ainda a quem não tiver assunto urgente e precisar viajar imediatamente, para entrar em contacto através do email PraiaConsular@state.gov.

Ontem, o Centro Comum de Visto também anunciou que estará encerrado a partir de hoje sem previsão de data de reabertura, em virtude da pandemia do novo coronavírus.