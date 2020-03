Laboratório de Virologia do INSP pode realizar até 300 testes de Covid-19 por dia

O Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) tem capacidade para realizar de 200 a 300 testes de coronavírus por dia e os resultados podem sair em 24 horas, garantiu hoje o Técnico de laboratório e Ponto Focal na área de coronavírus, Jailson Monteiro.

Jailson Monteiro avançou estas informações à imprensa à margem da visita do ministro de Saúde ao Laboratório de Virologia do INSP, sediado no Hospital Dr. Agostinho Neto. Até agora, o laboratório já realizou oito testes do Covid-19.

“O laboratório estipulou um resultado para 24 horas. Embora o teste possa estar pronto em 3 horas, há processos e protocolos laboratoriais, há normas e procedimentos antes da liberação dos resultados”, explicou.

Na mesma ocasião, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, avançou que o laboratório vai realizar testes apenas aos casos considerados suspeitos com critérios clínicos epidemiológicos.

Relativamente aos reagentes, o governante garantiu que os há em quantidade suficiente para a realização de um “número razoável” de testes e que já há previsão para a chegada de mais.

Os testes de despite de infecção por novo coronavírus serão gratuitos, , afirmou o ministro, tendo em conta tratar-se de uma questão de saúde pública.

“Para além do espaço de isolamento nas unidades de saúde, nós estamos a criar outros espaços, mesmo fora do hospital o que permite, na eventualidade de os casos virem a aumentar, termos mais espaço de isolamento. Estamos a trabalhar nisso”, disse.

Segundo Arlindo do Rosário, o Hospital Agostinho Neto tem disponíveis 14 camas para eventuais pacientes que possam vir a surgir e o Hospital Baptista de Sousa 12.

Arlindo do Rosário aproveitou ainda para agradecer em nome do Ministério da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge de Portugal que tem segundo o mesmo “prestado uma colaboração excepcional” ao país.

Cabo Verde registou, até o momento, sete casos suspeitos do novo coronavírus, tendo seis dado resultado negativo. Falta apenas saber o resultado de um caso na ilha de Santo Antão, que, segundo o ministro da Saúde, deverá ser conhecido até terça-feira.

Actualmente há mais de 170 mil casos confirmados no mundo, 81 mil dos quais na China. Esta segunda-feira a OMS anunciou que já há registo de morte de crianças por coronavírus. A entidade defendeu testes em larga escala para cada caso suspeito e isolamento como estratégias mais eficazes para conter o vírus.