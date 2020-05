Laboratório de virologia conta com mais um aparelho de testes a partir de hoje

O laboratório de virologia da Praia vai contar, a partir desta quarta-feira, 20, com mais um aparelho de testes de novo coronavírus, informou o director nacional da Saúde, Artur Correia.

Em conferência de imprensa esta terça-feira, para o balanço da situação da COVID-19 no país, Artur Correia disse que com essa aquisição vai-se “recuperar o atraso” de dois dias, depois do trabalho de manutenção no único aparelho do laboratório de virologia.

“Houve esse problema de manutenção e os dados que deviam sair no domingo, 17, saíram na segunda-feira, 18, e hoje [terça-feira] já retomamos o ritmo normal”, esclareceu.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que por razões técnicas não foram realizados os exames no laboratório de virologia durante o último fim-de-semana, justificando que os equipamentos se encontravam em manutenção.

Cabo Verde regista 335 casos de COVID-19 acumulados, distribuídos pelas ilhas de Santiago (276, sendo 269 na Praia, dois no Tarrafal, quatro e São Domingos e um em Santa Cruz), da Boa Vista (56) e de São Vicente (três).

Destes casos testados positivos, há a registar 85 recuperados e três mortes – um cidadão inglês na Boa Vista e dois cabo-verdianos da Cidade da Praia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de mais de 316 mil mortos e infectou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.