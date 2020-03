Novo caso suspeito em Santo Antão

Cidadã cabo-verdiana de 30 anos, residente na Suécia, apresentou sinais de que poderá estar infectada com coronavírus, em Porto Novo .

A informação foi avançada há momentos pelo Director Nacional de Saúde. "Trata-se de uma cabo-verdiana residente na Suécia", apontou Artur Correia.

Com este são já oito os casos suspeitos de infecção. Todos os resultados anteriores foram negativos e aguarda-se agora a análise a este novo caso.

O primeiro foi do escritor Germano Almeida que esteve internado, em isolamento, no Hospital Baptista de Sousa depois de ter participado no Festival Correntes de Escrita em Portugal.

A seguir ao caso de Germano Almeida foram, depois, detectados mais seis casos. Três na Praia, de duas turistas portuguesas com 32 e 26 anos de idade e uma nacional cabo-verdiana residente na Suíça. Foi detectado um outro caso em São Vicente, de um homem de 49 anos. Na Ribeira Grande de Santo Antão um cidadão francês apresentou sintomas que após exames se revelaram negativos. Na Boa Vista, um cidadão alemão foi detectado com sintomas no processo de triagem no aeroporto. Também este se revelou negativo.