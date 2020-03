Funerais deverão ter participação reduzida

Nos funerais de eventuais vítimas de COVID-19 só poderão participar, no máximo, 20 pessoas, disse esta manhã o Director Nacional de Saúde, Artur Correia.

A medida foi anunciada durante a conferência de imprensa diária, em que o governo confirmou a existência de um caso positivo de infecção por coronavírus na cidade da Praia.

"Nós já fizemos circular as normas e os procedimentos que se devem ter em relação a um óbito" causado por infecção por coronavírus apontou Artur Correia. Assim, previsto nessas normas, está a informação que "os funerais de casos de COVID-19 não devem ser assistidos por mais de vinte pessoas".

Quanto aos outros funerais em geral o Director Nacional de Saúde apelou a que se"atenda às medidas gerais que o governo anunciou" e que prevêem que sejam evitadas as "aglomerações de pessoas".

Ainda dentro deste tema, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, anunciou que o cidadão inglês que faleceu na segunda-feira, na Boa Vista, "foi sepultado ontem naquela ilha, após contactos do governo com os serviços consulares ingleses e a família".

Quanto à cidadã holandesa, também diagnosticada com COVID-19 e em estado clínico considerado grave, deverá ser evacuada para a Holanda "ainda hoje".

O Director Nacional de Saúde, entretanto, aproveitou a oportunidade para apelar, uma vez mais, à população de todo o país para cumprir as regras de isolamento social e, a quem se aplique, de quarentena domiciliar.

"A quarentena obrigatória ou domiciliar é coisa séria. Temos que seguir rigorosamente essas medidas porque estaremos a contribuir para a nossa saúde, para a saúde da nossa família e de todos os cabo-verdianos", defendeu Artur Correia.

"É muito importante que as pessoas cumpram e que não esperem que a Polícia corra atrás para fazer cumprir", concluiu.