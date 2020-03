Cidadão francês em Santo Antão livre de coronavírus

O teste feito ao cidadão francês de 59 anos que está em Ribeira Grande de Santo Antão deu negativo.

A informação foi avançada pelo Director Nacional de Saúde.

O caso de Santo Antão foi o último, dos três que tinham sido anunciados esta semana, a ter o resultado conhecido.

Para além deste caso, na altura, o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, tinha revelado que uma mulher de 61 anos, natural de cabo-verde, que tinha vindo da Suíça e um cidadão alemão de 76 anos tinham sido detectados como possíveis suspeitos. Ambos tiveram resultados negativos nos exames a que foram sujeitos.

Até ao momento Cabo Verde teve sete casos suspeitos que acabaram todos por se revelar negativos. O primeiro foi do escritor Germano Almeida que esteve internado, em isolamento, no Hospital Baptista de Sousa depois de ter participado no Festival Correntes de Escrita em Portugal.

A seguir ao caso de Germano Almeida foram, depois, detectados mais seis casos. Além dos já referidos, um em São Vicente, de um homem de 49 anos, e dois na Praia de duas turistas portuguesas com 32 e 26 anos de idade.