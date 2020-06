​Governo garante que casos em Santo Antão já estavam "devidamente isolados"

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, garante que os três casos de COVID-19 confirmados hoje em Ribeira Grande de Santo Antão já estavam devidamente isolados e a serem acompanhados pelas estruturas de saúde.

Em entrevista à RCV, o governante diz que a orientação é a mesma: acção rápida, tentar identificar eventuais casos positivos, testa-los, isola-los e acompanha-los.

“É a estratégia que temos utilizado em várias ilhas e vamos adoptar também em Santo Antão”, afirma.

Arlindo do Rosário acredita que, além do trabalho das estruturas sanitárias, a própria população de Santo Antão vai contribuir para evitar que o vírus se espalhe por todas as localidades.

“Eu acredito nisso. As pessoas estão conscientes e vamos fazer esse trabalho com todo afinco, foco, mas sabendo que é um vírus que não tem vacina e nesse sentido todas as medidas de contenção e de distanciamento devem ser mantidas”, diz.

O ministro não prevê o regresso do estado de emergência.

“Não penso que devamos regressar ao estado de emergência. Já temos alguma capacidade de resposta, não só a nível institucional mas também da própria população. Portando creio que é saber os perigos, os riscos e continuarmos a trabalhar, até porque há outros factores, nomeadamente a questão dos isolamentos, da restrição de circulação entre ilhas”, aponta.

Cabo Verde regista 41 novos casos de COVID-19, sendo 22 da Praia, 16 do Sal e três da Ribeira Grande de Santo Antão, importados do Sal.

Com os novos dados, o país contabiliza 657 casos acumulados do novo coronavírus, sendo 356 doentes activos, 294 recuperados e 5 óbitos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, através de um comunicado de imprensa. De acordo com o mesmo documento, das 246 amostras analisadas pelos laboratórios de Virologia da Praia e do Mindelo, 201 deram resultado negativo e 4 estão pendentes.