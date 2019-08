Equipa da Universidade do Porto avalia estrutura da Ponte Canal

​Uma equipa técnica da Universidade do Porto, acompanhada de técnicos do IPC e das Infra-estruturas de Cabo Verde, está em Santo Antão a realizar estudos de terreno, no âmbito do projecto de reabilitação da Ponte Canal, na Ribeira Grande.

A Ponte de Canal, umas das obras históricas mais emblemáticas de Santo Antão, é uma infra-estrutura hidráulica, construída em 1956. Nos seus 62 anos nunca terá recebido uma manutenção. Segundo a especialista da Universidade do Porto, Esmeralda Poper, a equipa está a analisar o estado dos danos na estrutura. “Estivemos a fazer a caracterização primeiro estrutural e geométrica, tirar amostras de material para depois fazer ensaios laboratoriais e a caracterização dinâmica para entender o funcionamento estrutural da ponte. Estivemos a ver o estado de danos, estrutural e material para depois podermos ter um relatório de inspecção do estado geral da ponte, e depois avançar de facto para o projecto de reabilitação”, disse em entrevista à Inforpress. De acordo com Esmeralda Poper, os peritos vão triar e compilar a informação recolhida no terreno, “para se fazer a avaliação de segurança estrutural da ponte e definir os procedimentos para o projecto de reabilitação”. A reabilitação da Ponte Canal é uma reivindicação antiga dos santantonenses. O representante da Infra-estruturas de Cabo Verde, Henri Gomes, em entrevista a mesma fonte, não adianta prazos e afirma que concluída esta fase, segue-se o lançamento do concurso para reabilitação da infra-estrutura. “Os próximos passos vão ser tratados em Portugal, o estudo e o diagnóstico, e depois transmitirão quais as soluções a adoptar para reparação da estrutura, e nós vamos elaborar os termos de referência, caderno de encargos e lançar o concurso”. “Não podemos falar em prazo, podemos dizer que está para acontecer, isto não depende de nós [infra-estruturas de Cabo Verde], vai depender do tempo que vamos receber do parceiro português para poder fazer o tratamento e lançar o concurso público”, conclui. As obras de reabilitação da Ponte Canal estão orçadas em 30 mil contos e são financiadas no quadro do Eixo IV do Programa de Requalificação Reabilitação e Acessibilidade – PRRA.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.