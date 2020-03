Coronavírus: O dia em revista

Chegou o dia temido: confirmou-se o primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde. O paciente é um turista inglês que estava hospedado num resort na Boa Vista. Toda a ilha está em quarentena até 4 de Abril.

O Hotel Riu Karamboa, onde o paciente esteve nos últimos dias, está isolado com 850 pessoas, entre as quais 210 funcionários, lá retidos. Com o surgimento deste caso, o país "entra na fase de perigo iminente", declarou o ministro da Saúde.

Cerca de uma hora depois foi a vez do Primeiro ministro falar ao país, adiantando que toda a ilha estará em quarentena até 4 de Abril. Leia a notícia para saber o que isso significa.

Em quarentena também está um cruzeiro ao lago da Baía da Murdeira, Sal.

Entretanto, todas as praias do país estão interditadas. Ao fim da tarde de hoje era este o cenário na Prainha e em Quebra Canela, na cidade da Praia.

Hoje foram igualmente conhecidos os resultados que faltavam dos outros casos suspeitos: todos deram negativo no teste de COVID-19.

O governo e demais entidades públicas e privadas continuam a (tentar) tranquilizar a população no que se refere ao abastecimento de produtos e bens. Ontem, o Ministro do Comércio, Alexandre Monteiro, garantiu que as as importações continuam a decorrer de forma normal e o país tem stocks para fazer face à crise.

No que toca ao impacto no emprego e economia em geral, o cenário já não é nada bom no país, como ler nesta notícia onde compilamos informações recolhidas pela Inforpress em três ilhas. Entretanto, há já uma data marcada para a esperada reunião do Conselho de Concertação Social. Será na próxima terça-feira e a prioridade dos sindicatos "é lutar pela manutenção dos postos de trabalho".

Por todo o mundo, há cidadãos retidos em países que não o seu. Só franceses, de acordo com a AFP são 130.000. Os turistas portugueses retidos em Cabo Verde falaram com a Lusa, numa reportagem que pode ler também no Expresso das ilhas online. E há também os cabo-verdianos que não conseguem voltar às ilhas. Leia aqui o testemunho de três desses nacionais, retidos em Portugal e nos EUA. O cenário é semelhante em todo o lado (mas alguns estados têm melhores condições económicas que outros...)

Covid-19 no Mundo

O Senado Brasileiro aprovou um decreto presidencial declarando o Estado de Emergência. Essa decisão vai permitir ao governo renunciar às metas fiscais e libertar recursos orçamentais para combater o vírus que matou sete pessoas e infectou 621 no país. (Reuters)

Na Europa, Bruxelas eliminou o tecto de 3% do défice. “Governos podem injectar o dinheiro que for preciso” (Público)

O vice-presidente da cruz vermelha Chinesa, que esteve na equipa de contenção do coronavírus na China, criticou o laxismo das medidas de confinamento italianas. "Ainda há festas nos hotéis", indignou-se. (El País) A crítica surge no dia em que Itália regista o maior número de mortes em 24 horas: 627.

Nos EUA, o "Summit", o supercomputador mais potente e inteligente do mundo, desenvolvido pelo Tennessee Oak Ridge National Laboratory e capaz de fazer 200 quadriliões de cálculos por segundo (algo que um humano só faria em 6,3 milhões de anos) identificou 77 possíveis combinações químicas capazes de travar o coronavírus, naquele que terá sido o mais promissor sinal de que uma vacina eficaz poderá aparecer num tempo recorde: falta saber se por americanos, chineses ou alemães

Números

Em Cabo Verde há, até agora, 1 caso de infecção e 13 resultados negativos para casos suspeitos.

Até às 17h desta quarta-feira, contabilizavam-se 265.998 casos de infecção em todo o mundo (230.736, ontem), 90.603 dos quais recuperados (86.261, ontem). O número de mortes ultrapassou o marco de 10 mil: 11.186 (9.390, ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 17h28 de dia 20/03)

Sugestão do dia

O vídeo já tem uns dias e está, portanto, ultrapassado em termos de números. Mas mostra bem como foi rápida a propagação do novo coronavírus pelos continentes até 11 de Março.