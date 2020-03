Cabo-verdianos querem regressar ao país

Cabo-verdianos que foram de férias para o estrangeiro mostram-se preocupados com a possibilidade de perderem o emprego. Querem voltar para casa o quanto antes.

Eliane Pinto, natural da Praia foi de férias para Amsterdão. Depois do surto de coronavírus resolveu comprar um novo bilhete e regressar para Cabo Verde para estar junto da família nesse “momento difícil”.

Conforme conta ao Expresso das Ilhas o seu voo era Amsterdão/Lisboa/Praia no dia 18 de Março.

Ao chegar a Lisboa, Eliane Pinto foi avisada que o voo Lisboa/Praia foi cancelado porque o governo de Cabo Verde interditou as ligações aéreas de todos os países europeus assinalados com a pandemia Covid-19.

“Agora estou presa em Lisboa a espera que o governo mande buscar-me ou disponibilize um voo para os nacionais que querem regressar para Cabo Verde”, testemunha.

Esta entrevistada diz que está a passar por uma situação complicada porque está presa em Portugal, um país onde não conhece ninguém e não tem nenhum familiar. Mas revela que ao entrar em contacto com a embaixada e depois de expor a sua situação, pagaram-lhe a estadia numa pensão.

“Eu enquanto nacional, não posso regressar para a minha terra. Somos muitos na mesma situação, mas eu quero ir para a minha terra. Quero saber até quando isto vai continuar”, sublinha, acrescentando que apesar de manter contacto, a embaixada não tem certeza de nada ainda.

Também em Portugal, Élder Paiva descreve que foi para Portugal com a família passar 29 dias. Através das redes sociais, entretanto, ficou a saber que no dia 18 os voos provenientes de Portugal não poderiam entrar no país.

“Logo, entramos em contacto com a embaixada que disse que não tinham nada oficial. Dirigimo-nos para o aeroporto onde nos foi cobrada uma taxa exorbitante para um voo. E ainda disseram que não sabiam de nada sobre o fecho da fronteira. Num espaço de 12 horas a fronteira foi fechada e todos os passageiros ficaram aqui”, queixa-se.

Ontem, segundo faz saber Élder Paiva, conseguiu contactar a embaixada que assegurou que não há como entrar em Cabo Verde e que teriam de esperar por uma decisão do governo para fazer a repatriação das pessoas.

Para este entrevistado, o pior é saber que terão de regressar ao trabalho e correm o risco de perder os empregos por não comparência.

“Ainda não comunicamos à empresa porque as férias são válidas até o final do mês, mas daqui a 5 dias se isso não se resolver vamos ter de comunicar”, afirma.

Na mesma situação encontra-se Zenaida Fernandes que foi passar 14 dias nos EUA e agora não pode regressar.

“Eu tenho de voltar para o trabalho. Nesse momento a minha preocupação é saber se o governo vai ou não nos repatriar e depois, no caso de uma pessoa passar o tempo e tiver de faltar ao trabalho como é que vai ficar”, questiona.

Na lista de preocupação, Zenaida Fernandes acrescenta ainda o facto de não poder pagar as dívidas à distância enquanto chefe de família.

“Deixei o meu cartão para fazer a renovação e eu pedi ao banco que desse ao meu filho ao menos o código de segurança para que pudesse fazer os pagamentos online. No entanto, disseram que eu tinha de fazer uma procuração e enviar no correio azul. Agora eu pergunto, correio azul vai como? Se não há avião…está mesmo complicado", lamenta.

Zenaida Fernandes frisa ainda ela e o marido deixaram os filhos, a neta e o enteado de 7 anos e que se preocupa por saber que não pode fazer nada para ajudá-los.

No dia 17 de Março o governo anunciou um conjunto de medidas de contingência, dentre as quais a restrição de voos de países com registro de casos de coronavírus.

O Expresso das Ilhas tentou contactar o ministério dos Negócios Estrangeiros mas não foi possível.