Morte de Giovani está associada a um motivo fútil e não a ódio racial, considera PJ portuguesa

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal afasta a suspeita de que a morte do estudante do Instituto Politécnico de Bragança Luís Giovani dos Santos Rodrigues esteja a associada a ódio racial, avança o jornal PÚBLICO. O motivo da agressão, que terminou em óbito, terá sido uma futilidade.

A narrativa dos acontecimentos que levaram à morte de Giovani não apontam, para já (salvaguarde-se), para qualquer suspeita de ódio racial.

De acordo com a imprensa lusa, tudo terá no bar Lagoa Azul, situado no centro de Bragança. Foi aí que, na noite de 20 de Dezembro, e três amigos, também cabo-verdianos, terão ido, para uma noite normal de diversão. Na fila para pagar o consumo, de acordo com declarações de um primo de Giovani, ao jornal Contacto, e citadas pelo PÚBLICO, um dos rapazes deu um encontrão não intencional numa rapariga. O namorado dela não gostou.

Dentro do bar, os funcionários trataram de amenizar os ânimos e o grupo de cabo-verdianos ficou um pouco mais, dentro do recinto. Durante esse tempo, os outros ter-se-ão organizado e pegado em cintos, paus e ferros.

“Assim que viraram a esquina para ir para casa, eles caíram todos em cima do amigo mais velho, que está com o corpo cheio de hematomas”, declarou o primo, citado pelo Contacto. “O Giovani foi lá pedir para pararem e antes de acabar a frase levou com uma paulada na cabeça”.

Nessa altura pararam e os rapazes fugiram. Metros à frente, apercebendo-se que faltavam alguns bens, eventualmente caídos no meio da confusão, voltaram para trás. "Giovani continuou, sendo posteriormente encontrado caído, já inconsciente, uns 500 metros depois".

Foi conduzido ao Hospital Distrital de Bragança, e encaminhado posteriormente para o Hospital Geral de Santo António, no Porto.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) estava a cargo da investigação do crime, na altura considerado ofensa à integridade física. No dia 31, por volta das 3h, Giovani faleceu e foi então que a PJ assumiu a investigação do caso.

Os suspeitos ainda não estão todos identificados.

Entretanto, a “autópsia é inconclusiva, não esclarecendo se a morte foi provocada pela agressão à saída da discoteca ou pela queda que sofreu depois”, revela também o PÚBLICO, em notícia publicada domingo à noite.

Esse relatório da autópsia feita na Delegação Norte do Instituto de Medicina Legal na passada sexta-feira, veio complicar a investigação, ao colocar a possibilidade de não ter sido a agressão que causou o fatal traumatismo craniano.

Governo português garante que responsáveis por morte de Gionavi serão levados à justiça

Vários representantes dos partidos políticos portugueses já se manifestaram. O Público refere Isabel Moreira, do PS, ou José Soeiro, do BE, que questionam a pouca relevância que em Portugal, pelo menos até este fim-de-semana, se deu a esta morte.

Joacine Katar Moreira, deputada do Livre, também emitiu, este doming, um comunicado de consternação, onde evoca uma “vida interrompida pela violência e pelo ódio, seja ele racial ou outro” e aponta a importância da luta contra ódio, no reforço da democracia.

O Governo português também já reagiu, através do Minsitério dos Negócios estrangeiros, lamentado a morte Luís Giovani dos Santos Rodrigues e deixando garantias de que os responsáveis serão identificados e levados à justiça.

"Lamentamos profundamente a bárbara agressão de que resultou a morte, em Bragança, de um estudante cabo-verdiano. Os responsáveis serão identificados e levados à justiça", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal através da sua conta na rede social Twitter.

"Os cabo-verdianos são nossos irmãos e muito bem-vindos em Portugal", acrescentou o MNE, citado pela agência Lusa.

Da parte de Cabo Verde, recorda a Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, pediu este domingo “celeridade” no “esclarecimento cabal” pelas autoridades portuguesas da “trágica” morte do estudante e o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, adiantou também estar a acompanhar, através da Embaixada em Lisboa, os contornos da “morte brutal” do estudante.

O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, tinha igualmente pedido a clarificação “cabal” das circunstâncias da morte do jovem.